Η ιδεοληψία πλανάται πάνω από την πόλη

Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια περίπτωση όπου η ιδεοληψία των διοικούντων θα μπορούσε να είναι ανεκτή. Πάντως όταν μπαίνει εμπόδιο για την πρόοδο των μαθητών μιας πόλης κι όταν υπερτερεί της εκπαιδευτικής λογικής, τότε κάτι πολύ κακό συμβαίνει στην πολιτεία.

Αυτό το δράμα βιώνει η σημερινή Πάτρα, την οποία η δημοτική αρχή διοικεί με άνωθεν εντολές, υπακούοντας τυφλά σε ιδεολογήματα, όχι μόνο μειοψηφικά στην κοινωνία, αλλά ρηχά, φθηνά και επικίνδυνα. Το κόμμα «τους τραβάει απ’ το μανίκι» κι αυτοί φρενάρουν καθετί φιλοπρόοδο, αναπτυξιακό, ελπιδοφόρο.

Αφορμή για το σχόλιο η πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία η Λαϊκή Συσπείρωση εμπόδισε τη δημιουργία νέας ειδικότητας σε Επαγγελματικό Λύκειο της πόλης με το «έτσι θέλω» και με αναχρονιστική επιχειρηματολογία. Ποιοι συμφωνούσαν με την εξέλιξη; Όλη η υπόλοιπη πόλη, συμπεριλαμβανόμενης σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας: οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση. Μαζί τους και οι τρεις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου!

Ποιο το αποτέλεσμα αυτής της ιδεοληπτικής απόφασης που, εν τέλει, πήρε μόνη της η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πατρέων; Πατρινοί μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν ως «Τεχνικοί Μηχανοσυνθέτες Αεροσκαφών» είτε θα πρέπει να αλλάξουν πόλη φεύγοντας από την Πάτρα(!), είτε θα πρέπει να αλλάξουν ειδικότητα οδηγούμενοι στη δεύτερη επιλογή τους. Γιατί έτσι αποφάσισε ο Περισσός!

Κι αν μαθητές, γονείς, δάσκαλοι και πατρινοί δημότες αναρωτηθούν «ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή την ειδικότητα;» θα πρέπει να τους εξηγηθεί πως η δημοτική αρχή του Κώστα Πελετίδη την συσχετίζει με την πολεμική αεροπορία(!), που σχετίζεται με την άμυνα της χώρας, που παραπέμπει σε πόλεμο, που κάπως στο μυαλό τους συνδέεται με το ΝΑΤΟ(!) κλπ, κλπ. Πόσα θαυμαστικά αποδοκιμασίας να προσθέσει κανείς σε αυτή τη συλλογιστική; Πόσα επιχειρήματα λογικής να αντιπαραθέσεις στην ομιχλώδη σκέψη τους; Πως να εξηγήσεις στα παιδιά πως είναι κι αυτά θύματα μιας αρρωστημένης ιδεοληψίας που πλανάται πάνω από την πόλη; Ως πότε η σκοταδιστική νοοτροπία τους θα κρατάει όμηρο την Πάτρα μας;



Πέτρος Ψωμάς

Επικεφαλής δημοτικής παράταξης «σπιράλ»