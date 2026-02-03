Η πολιτική επιτυχία του Μάκη Κατσιγιάννη

Την καθοριστική συμβολή των νέων ψηφοφόρων στην πρόσφατη εκλογική νίκη ανέδειξε η πολιτική πορεία του Μάκη Κατσιγιάννη, πολιτικού και Προέδρου της ΔΕΕΠ. Η επικράτησή του στις τελευταίες εκλογές δεν αποτέλεσε απλώς μια αριθμητική επιτυχία, αλλά το αποτέλεσμα μιας στοχευμένης και μεθοδικής προσπάθειας επανασύνδεσης της πολιτικής με την κοινωνία και κυρίως με τη νέα γενιά.

Ο Μάκης Κατσιγιάννης επέλεξε από την αρχή να επενδύσει στη φυσική παρουσία, τον ανοιχτό διάλογο και την άμεση επαφή με τους πολίτες. Νέοι άνθρωποι, που έως πρόσφατα αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη ή αδιαφορία την πολιτική διαδικασία, βρήκαν στο πρόσωπό του έναν πολιτικό συνομιλητή που δεν περιορίστηκε σε γενικόλογες υποσχέσεις, αλλά άκουσε και κατανόησε τις πραγματικές τους ανησυχίες.

Η εικόνα του πλαισιωμένου από νέους ψηφοφόρους, όπως καταγράφηκε και σε δημόσιες εμφανίσεις του, δεν είναι τυχαία. Αντανακλά μια πολιτική στρατηγική που βασίστηκε στη συμμετοχή, την εμπιστοσύνη και τη δημιουργία μιας νέας εκλογικής βάσης. Αυτή η βάση αποδείχθηκε κρίσιμη, δίνοντας τη δυναμική που απαιτούνταν για τη νίκη στις κάλπες.

Σύμφωνα με πολιτικούς παρατηρητές, η επιτυχία Κατσιγιάννη καταδεικνύει ότι η ανανέωση στην πολιτική δεν αποτελεί απλώς επικοινωνιακό ζητούμενο, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση για εκλογικά αποτελέσματα. Η ενεργοποίηση των νέων ψηφοφόρων, όταν συνοδεύεται από συνέπεια και παρουσία, μπορεί να μεταβάλει τους συσχετισμούς.

Η τελευταία εκλογική αναμέτρηση επιβεβαίωσε ότι η πολιτική που επενδύει στο μέλλον έχει απτό αποτέλεσμα. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο ρόλος της νέας γενιάς υπήρξε καθοριστικός για την τελική επικράτηση.