Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών - Αθηνών

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσικλέτα που κινούνταν στο ύψος της Εφορίας εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.