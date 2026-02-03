Στην Πάτρα σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης – Επισκέψεις σε νοσοκομεία και πολιτική εκδήλωση

Στην Πάτρα θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης που περιλαμβάνει περιοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης, αλλά και παρουσία σε κομματική εκδήλωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαίας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η επίσκεψη του υπουργού ξεκινά στις 15.00 από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψία σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών, όπως η δημιουργία πτέρυγας για ογκολογικούς ασθενείς, με δωρεά του Ιδρύματος «Λάτση». Ο κ. Γεωργιάδης θα ενημερωθεί αναλυτικά από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, Δημήτρη Μπάκο, και μέλη της διοίκησης.

Στις 16.30 ο υπουργός θα μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου Συγκροτήματος Γραμμικού Επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας. Πρόκειται για υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα παροχής ακτινοθεραπευτικών υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς της ευρύτερης περιοχής. Κατά την επίσκεψη, ο κ. Γεωργιάδης θα ενημερωθεί από τον Διοικητή και τον αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου, Παναγιώτη Δημόπουλο.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου η Διοικήτρια, Ασπασία Ρηγοπούλου, θα παρουσιάσει τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η κατασκευή νέων χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, η προμήθεια εξειδικευμένου αναισθησιολογικού εξοπλισμού για εξετάσεις σε παιδιά με μαγνητικό τομογράφο, καθώς και η αποκατάσταση κρίσιμων χώρων που είχαν πληγεί από πυρκαγιά.

Στις 18.30, ο υπουργός Υγείας θα παραστεί στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας, στον πολυχώρο «Royal», όπου αναμένεται να απευθύνει ομιλία.

Την ίδια ώρα, την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη συνοδεύουν και αντιδράσεις. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας έχει απευθύνει κάλεσμα σε κινητοποίηση στις 15.00, στην πύλη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΠ, εκφράζοντας έντονη κριτική για τη λειτουργία και τη στελέχωση των δημόσιων δομών Υγείας στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει τις μεγάλες αναμονές για ακτινοθεραπεία, τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα ασφάλειας στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και την έλλειψη ιατρικού προσωπικού, επαναφέροντας πάγια αιτήματα για ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό και πλήρη αξιοποίηση των υγειονομικών υποδομών της Πάτρας.