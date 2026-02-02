Στην Πάτρα αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης- Ποιος ο λόγος της επίσκεψης

Στην Πάτρα επισκέπτεται αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης αναμένεται να επισκεφθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, το ΓΚΝΠ Άγιος Ανδρέας αλλά και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, και να έχει συναντήσεις με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ θα δει από κοντά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όσο και στον Άγιο Ανδρέα.

Στη συνέχεια θα δώσει το παρών στην κοπή της πίτας της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας που θα πραγματοποιηθεί στο Royal Theater όπου θα είναι και επίσημος καλεσμένος της εκδήλωσης. Το πρόγραμμα του υπουργού κατά την διάρκεια της επισκέψεως του στην Πάτρα έχει ως εξής:

15:00 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο

16:30 Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας (εγκαίνια γραμμικού επιταχυντή)

18:00 Καραμανδάνειο

18:30 Πίτα ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας Royal Theater.

Την ίδια ώρα το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας καλεί σε κινητοποίηση για την "υποδοχή" του.

Σε ανακοίνωσή του τονίζει:

Το Εργατικό Kέντρο Πάτρας καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους της πόλης μας να συμμετέχουν μαζικά στη κινητοποίηση που διοργανώνεται για αύριο Τρίτη 3 Φλεβάρη στις 15:00 στο νοσοκομείο του Ρίου εν όψει της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας στα νοσοκομεία της Πάτρας.

Η παρουσία του υπουργού εμπορίας της υγείας στην πόλη μας, με αφορμή τα εγκαίνια του Γραμμικού Επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας, αποτελεί πρόκληση, τη στιγμή που το συγκεκριμένο τμήμα παρέμεινε εκτός λειτουργίας για οκτώ μήνες μετά από πυρκαγιά.

Την τελευταία διετία το ΓΝ Πατρών έχει πιάσει φωτιά τρεις φορές, στερώντας από τους ογκολογικούς ασθενείς κρίσιμες υπηρεσίες. Οι αναμονές για ακτινοθεραπεία ξεπερνούν τους 4 μήνες, με άμεσες επιπτώσεις στην πρόγνωση και τη ζωή των ασθενών, ενώ πολλοί εξαναγκάστηκαν να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα της Αθήνας, πληρώνοντας από την τσέπη τους.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι τυχαία. Αποτελεί αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ μιας και για τη περίοδο 2009-2019 η δημόσια δαπάνη για την υγεία μειώθηκε κατά 43,3%, ενώ οι περικοπές πάνε για τις πολεμικές δαπάνες σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας της οικονομίας.

Στην Πάτρα, τα ογκολογικά τμήματα δύο νοσοκομείων εξυπηρετούν πληθυσμό περίπου 800.000 κατοίκων τεσσάρων νομών με μόλις 6 ογκολόγους, χωρίς να λειτουργεί οργανωμένη ογκολογική κλινική. Οι ασθενείς νοσηλεύονται συχνά σε παθολογικές κλινικές ή σε ράντζα στα ΤΕΠ, ενώ τα περιφερειακά νοσοκομεία καταρρέουν.

Με την «αυτοχρηματοδότηση» των νοσοκομείων, τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή μετατρέπουν τη νοσηλεία σε «κόστος» και τον ασθενή σε πελάτη, γιατί εφαρμόζεται η πολιτική κόστους – οφέλους. Όλα αυτά ενώ δεκάδες χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές και οι υγειονομικοί εργάζονται εξουθενωμένοι, με μισθούς μειωμένους έως και 30% σε σχέση με το 2012.

Σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, που ντύνεται με κορδέλες και φωτογραφίες είναι αναγκαίο να απαντήσουμε με δυνάμωμα του αγώνα εργαζομένων και λαού, ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ, για ένα αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν Σύστημα Υγείας, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις προσωπικού, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, χωρίς επιχειρηματική δράση και πληρωμές από τους ασθενείς.

Η Υγεία είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα.

Διεκδικούμε:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων συμβασιούχων, επικουρικών σε αορίστου χρόνου.

Αξιοποίηση του νοσοκομείου θώρακος και 409 ως δημόσιες υγειονομικές δομές.

Να ανοίξουν όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες της περιοχής και οι 4 του ΠΓΝΠ, με μόνιμο προσωπικό για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής μας.

Να στηριχθούν τα νοσοκομεία της περιφέρειας με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό

Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας-Πρόνοιας με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.



Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ