Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα καθίσματα της αμαξοστοιχίας - “Τα δείγματα δεν καλύπτουν το πρότυπο πυραντοχής”

«Τα τρία δείγματα σαφώς δεν καλύπτουν το επίπεδο πυραντοχής του προτύπου ΕΝ 45545 όσον αφορά την δοκιμή μέτρησης του Μέγιστου Μέσου Ρυθμού Έκλυσης Θερμότητας. Η σημαντικότερη παρατήρηση όμως είναι ότι τα δείγματα «Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ» είναι πολύ χαμηλότερης πυραντοχής από το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ».

Αυτό λέει στα συμπεράσματα της η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυραντοχη των καθισμάτων της αμαξοστοιχίας IC62 που συγκρούστηκε στα Τέμπη οδηγώντας στον θάνατο 57 ανθρώπους.

Οπως αναφέρεται στην ανάλυση, που είναι συμπληρωματική στο αρχικό πόρισμα, ληφθήκαν δείγματα από τρία διαφορετικά καθίσματα από δύο διαφορετικά βαγόνια και στάλθηκαν σε εργαστήρια στη Γερμανία για να δοκιμαστούν σύμφωνα με το ISO 5660-1.

Σύμφωνα με την έκθεση, το υλικό δεν ήταν το ίδιο σε όλα τα καθίσματα, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός, με αποτέλεσμα να προκύπτει ότι ορισμένα από τα καθίσματα που υπήρχαν στο επιβατικό τρένο της Hellenic Train δεν βρίσκονταν στα πρότυπα που θα έπρεπε.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει: «Το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» έχει ένα σκούρο καφέ ενδιάμεσο στρώμα για πυροπροστασία και συγκριτικά καλύτερη συμπεριφορά. Αντίθετα, το δείγμα «Β2 ΚΟΥΠΕ» δεν διαθέτει διακριτό ενδιάμεσο στρώμα πυροπροστασίας και εμφανίζει τον χειρότερο δείκτη MAHRE. Τέλος, το δείγμα «Β ΝΕΟ» διαθέτει ένα λεπτό στρώμα λευκού ινώδους υλικού, διαφορετικού από αυτό του δείγματος «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» το οποίο όμως δεν φαίνεται να συνεισφέρει σημαντικά στην πυραντοχή του υλικού.

Τα καθίσματα από τα οποία λήφθηκαν δείγματα έπρεπε να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές πηγάζουν από τις αρχικές συμβάσεις προμήθειας, δηλαδή το πρότυπο και ως εκ τούτου έπρεπε να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά κατά τις δοκιμές μεταξύ τους. Αντιθέτως, το εύρημα της σημαντικά καλύτερης συμπεριφοράς του δείγματος «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» και το εύρημα της υποδεέστερης απόδοσης του δείγματος «Β4 ΝΕΟ» σε σχέση με «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» απο αποδεικνύει ανομοιόμορφη μηχανική συμπεριφορά ή ποιότητα των εξεταζόμενων υλικών στις διαφορετικές θέσεις».