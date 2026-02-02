Κατασκευάστηκαν εξέδρες για... υποβρύχια, στη μαρίνα της Πάτρας - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Οταν κατασκευάζονταν δύο από τις εξέδρες στη μαρίνα της Πάτρας όλοι είχαν αναθαρρήσει και ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα και κυρίως λειτουργικότητα, πρωτίστως για όσους ελλιμενίζουν εκεί τα σκάφη τους και δευτερευόντως για τους πατρινούς και τους επισκέπτες που θα απολάμβαναν το αποτέλεσμα.

Η πραγματικότητα ήρθε να μας προσγειώσει ή για την ακρίβεια να μας προσθαλασσώσει απότομα. Την Κυριακή οι δύο πρόσφατα παραδομένες πλωτές εξέδρες στη βορειοανατολική πλευρά της μαρίνας βρέθηκαν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και οριακά κανείς μπορούσε να τις διακρίνει.

Μάλιστα ο επιχειρηματίας Γιώργος Ψωμιάδης θέλοντας να δείξει τις διαστάσεις του προβλήματος δεν δίστασε να περπατήσει πάνω σε μια από τις εξέδρες, για να δείξει τη στάθμη του νερού πάνω από αυτές.

Το εντυπωσιακό είναι πως το θαλασσινό νερό σκέπαζε την Κυριακή το απόγευμα, κατά τουλάχιστον 5 πόντους τις πρόσφατα κατασκευασμένες εξέδρες μέσα στη μαρίνα της Πάτρας.