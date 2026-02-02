Κατασκευάστηκαν εξέδρες για... υποβρύχια, στη μαρίνα της Πάτρας - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Όταν έχει πλημμυρίδα οι εξέδρες στη μαρίνα της Πάτρας γίνονται υποθαλάσσιες
Οταν κατασκευάζονταν δύο από τις εξέδρες στη μαρίνα της Πάτρας όλοι είχαν αναθαρρήσει και ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα και κυρίως λειτουργικότητα, πρωτίστως για όσους ελλιμενίζουν εκεί τα σκάφη τους και δευτερευόντως για τους πατρινούς και τους επισκέπτες που θα απολάμβαναν το αποτέλεσμα.
Η πραγματικότητα ήρθε να μας προσγειώσει ή για την ακρίβεια να μας προσθαλασσώσει απότομα. Την Κυριακή οι δύο πρόσφατα παραδομένες πλωτές εξέδρες στη βορειοανατολική πλευρά της μαρίνας βρέθηκαν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και οριακά κανείς μπορούσε να τις διακρίνει.
Μάλιστα ο επιχειρηματίας Γιώργος Ψωμιάδης θέλοντας να δείξει τις διαστάσεις του προβλήματος δεν δίστασε να περπατήσει πάνω σε μια από τις εξέδρες, για να δείξει τη στάθμη του νερού πάνω από αυτές.
Το εντυπωσιακό είναι πως το θαλασσινό νερό σκέπαζε την Κυριακή το απόγευμα, κατά τουλάχιστον 5 πόντους τις πρόσφατα κατασκευασμένες εξέδρες μέσα στη μαρίνα της Πάτρας.
Από 5 έως 10 πόντους πάνω από τις εξέδρες η θάλασσα
Σύμφωνα και με τον αντιδήμαρχο υποδομών της Πάτρας Πααναγιώτη Μελά, αυτό που συνέβη στις ξύλινες εξέδρες που πρόσφατα κατασκευάστηκαν πάνω στις ήδη υπάρχουσες τσιμεντένιες βάσεις, "σύμβαίνει μια φορά στο τόσο" και είναι το φαινόμενο της πλημμυρίδας. Η πλημμυρίδα (άνοδος της στάθμης της θάλασσας) συμβαίνει συνήθως δύο φορές κάθε 24 ώρες και 50 λεπτά περίπου. Η έντονη πλυμμυρίδα συμβαίνει όταν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη ευθυγραμμίζονται, με αποτέλεσμα οι βαρυτικές δυνάμεις Ήλιου και Σελήνης να προστίθενται, προκαλώντας τα μέγιστα ύψη στάθμης των υδάτων. Τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή εκτός των άλλων και η Πανσέληνος προκάλεσε τη μέγιστη σε ύψος πλημμυρίδα, κάτι που βέβαια είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο με επαναληπτική εμφάνιση.
Αυτό που δεν φαίνεται να υπολογίστηκε στην μελέτη που έγινε για την κατασκευή των νέων ξύλινων πλωτών εξεδρών είναι η στάθμη της θάλασσας συνδυαστικά με τις ημέρες της έντονης πλημμυρίδας. Οι εξέδρες δηλαδή θα έπρεπε να κατασκευαστούν αρκετά εκατοστά πιο ψηλά, έτσι όπως πακτώθηκαν πάνω στις τσιμεντένες βάσεις. Κάτι που επι του παρόντος όπως φαίνεται δεν έγινε.
Ο αντιδήμαρχος Υποδομών Παναγιώτης Μελάς, σε συνέντευξή του είχε επισημάνει ότι η έγκριση των παρεμβάσεων ήρθε ύστερα από πολυετή προσπάθεια και σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια! Μετά την έγκριση του Σεπτεμβρίου, οι δημοτικές υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στην εκπόνηση της μελέτης, με στόχο την αποκατάσταση δύο πλωτών εξεδρών έως το τέλος του έτους (2025) και την έναρξη εργασιών για τις επόμενες από τον Ιανουάριο, λαμβάνοντας υπόψη τη μετακίνηση των σκαφών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr