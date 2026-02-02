Επιμελητήριο Αχαΐας: «Δυναμική και άκρως επιτυχημένη παρουσία της Αχαΐας στην EXPOTROF 2026»

"Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώνεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων της Αχαΐας στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών EXPOTROF 2026, η οποία πραγματοποιείται από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας, με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας", αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει"

Οι αχαϊκές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα τους, να έρθουν σε άμεση επαφή με νέους πιθανούς συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να διερευνήσουν προοπτικές εμπορικών συνεργασιών, ενισχύοντας έμπρακτα την εξωστρέφειά τους. Τα αχαϊκά προϊόντα κέντρισαν το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την προστιθέμενη αξία τους.

Την έκθεση επισκέφθηκαν ο υπεύθυνος του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα Γιώργος Παπαχριστόπουλος και ο διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ δρ Δημήτρης Καραγιάννης.

Η συμμετοχή στις εκθέσεις αγροδιατροφής επιδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας των πέντε φορέων, η οποία συνεδριάζει τακτικά και διασφαλίζει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των επιχειρήσεων.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας φιλοξενήθηκαν επτά επιχειρήσεις από την Αχαΐα, οι οποίες εκπροσωπούν δυναμικά τον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα:

AITHRA SPIRITS – Ποτά

KORYS ORGANIC HONEY / Βασίλειος Κουτρουλάκης – Μέλι

ΚΟΙΝΣΕΠ Μελίσματα (Μέλι Ευτυχία) – Μέλι

KYKAO Ζυθοποιία

Νέκταρ Ερυμάνθου – Μέλι

ΥΔΝΟΝ – Πελοποννησιακή Τρούφα

Αχαϊκή Γη (Achaeanland) – Ελαιόλαδο

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά τις τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε σημαντικούς εκθεσιακούς θεσμούς και προβάλλοντας με συνέπεια την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των αχαϊκών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.