Χαμός με τη «μαύρη Ωραία Ελένη»: Ο Μασκ τα βάζει με τον Νόλαν - «Έχει χάσει την ακεραιότητά του»

Η συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο στη ταινία είναι επιβεβαιωμένη, ωστόσο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ο ρόλος της στην «Οδύσσεια»
Έξω φρενών φαίνεται πως έχει κάνει τον Έλον Μασκ η απόφαση του σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν να υποδυθεί την «ωράια Ελένη» μια μαύρη ηθοποιός, η Λουπίτα Νιόνγκο.
Πολλά είναι τα δημοσιεύματα πως στη νεότερη μεταφορά της «Οδύσσειας» στη μεγάλη οθόνη που θέλουν τη Νιόνγκο να υποδύεται την «ωραία Ελένη» ανάμεσα σε ένα «πλούσιο» καστ με μεγάλους αστέρες του Χόλιγουντ όπως οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια, με τον Έλον Μασκ να αφήνει ένα σχόλιο στο X, κατηγορώντας τον Κρίστοφερ Νόλαν για «έλλειψη ακεραιότητας».
Ο Μασκ απάντησε σε κάποιον χρήστη που υποστήριξε ότι η Ελένη στην ιστορία είναι «ξανθιά, ανοιχτόχρωμη και η γυναίκα που προκάλεσε τον πόλεμο για την ομορφιά της», δήλωσε: «Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».
Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιο του Μασκ:
