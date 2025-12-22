Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ της πολυαναμένομενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, “Οδύσσεια”, που αναμένεται να “σπάσει” τα ταμεία όταν κυκλοφορήσει.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον στον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα, ξετυλίγοντας το επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Zεντάγια ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον που θα υποδυθεί τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν επίσης οι: Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Μία Γκοθ (Mia Goth), Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron), Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), Μπιλ Ίργουιν (Bill Irwin), Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Τζέσι Γκαρσία (Jesse Garcia), Γουίλ Γιουν Λι (Will Yun Lee) και Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo).

Δείτε το επίσημο τρέιλερ της “Οδύσσειας”