Πάτρα: Η μεγαλύτερη πιάτσα ταξί του κέντρου «στριμωγμένη» από κάδους- ΦΩΤΟ

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των οδηγών ταξί στην Πάτρα, καθώς εδώ και έναν χρόνο κάδοι απορριμμάτων παραμένουν τοποθετημένοι πάνω στη χωροθετημένη πιάτσα ταξί, στην οδό Ερμού, μεταξύ των πεζοδρόμων της Μαιζώνος και της Ρήγα Φεραίου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, αυτή τη στιγμή, πιάτσα ταξί στο κέντρο της πόλης, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 12 θέσεις. Ωστόσο, η χωρητικότητά της έχει ουσιαστικά μειωθεί, καθώς πέντε κάδοι απορριμμάτων καταλαμβάνουν περίπου πέντε μέτρα από τον προβλεπόμενο χώρο στάθμευσης των ταξί.

Την κατάσταση επιβαρύνει, σύμφωνα με τους οδηγούς, το συχνό φαινόμενο στάθμευσης δικύκλων και αυτοκινήτων μπροστά από τους κάδους, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την έξοδο των ταξί από την πιάτσα.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πιάτσα μεταφέρθηκε στην οδό Ερμού από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, η οποία καταργήθηκε οριστικά στο πλαίσιο των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μετά την πεζοδρόμηση της οδού Μαιζώνος.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του κλάδου των ταξί, Γιώργος Σίδερης, το ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα στον Δήμο Πατρέων. «Εδώ και έναν χρόνο έχουμε καταθέσει δύο αιτήματα προς τον Δήμο, ζητώντας τη μεταφορά των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται μέσα στην πιάτσα των ταξί στην οδό Ερμού, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί λύση. Πρόκειται για πέντε κάδους που καταλαμβάνουν τα πρώτα πέντε μέτρα της πιάτσας, η οποία είναι οριοθετημένη και διαθέτει την απαραίτητη σήμανση», αναφέρει χαρακτηριστικά.