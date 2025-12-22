Ανακαινίσεις: Νέο πρόγραμμα με κρατική επιδότηση 600 εκατ. για κατοικίες

Με έμφαση στο στεγαστικό και με στόχο να ανοίξει ξανά η «στρόφιγγα» της προσφοράς κατοικιών, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο, φιλόδοξο πακέτο παρεμβάσεων.

Κεντρικός άξονας θα είναι ένα πρόγραμμα 400–500 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, που θα στηρίζει ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση της διαθέσιμης κατοικίας, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές, μέσω δύο βασικών παρεμβάσεων:

– ενός προγράμματος επιδότησης ανακαινίσεων και

– της ενίσχυσης της κοινωνικής κατοικίας.

Πώς θα λειτουργεί το πρόγραμμα ανακαινίσεων

Το νέο σχήμα βρίσκεται ακόμη σε διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, ωστόσο οι βασικές παράμετροι έχουν ήδη «κλειδώσει». Θα πρόκειται για επιδότηση και όχι δάνειο, που θα αφορά κατοικίες κατασκευής πριν από το 1990, με κάλυψη έως και 80% της δαπάνης ανακαίνισης.

Υποχρεωτικό στοιχείο θα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία όμως μπορεί να περιορίζεται στο 20% του συνολικού κόστους, ενώ το υπόλοιπο 80% θα καλύπτει εργασίες όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου. Η επιδότηση θα φτάνει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και θα αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ.

Εισοδηματικά κριτήρια και υποχρεώσεις

Θα ισχύουν εισοδηματικά όρια, αντίστοιχα με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ»:

– έως 25.000 ευρώ για άγαμους,

– έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί,

– έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με αντίστοιχη προσαύξηση.

Οι κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει είτε να κατοικηθούν από τους ιδιοκτήτες είτε να ενοικιαστούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ώστε να διασφαλιστεί πραγματική ενίσχυση της προσφοράς.



Οι τελικές λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές, καθώς η Κομισιόν ζητά –σύμφωνα με πληροφορίες– εγγυήσεις για το ύψος των ενοικίων στα ακίνητα που θα μισθωθούν, κάτι που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με επιφύλαξη, φοβούμενη πιέσεις στις τιμές. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες εμφανίζονται θετικές στη διάθεση μεγαλύτερου κονδυλίου, όμως η ελληνική πλευρά προτιμά να αξιολογήσει πρώτα την αποτελεσματικότητα του μέτρου πριν προχωρήσει σε αύξηση του προϋπολογισμού.

Το σχέδιο για την κοινωνική κατοικία

Στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, η κυβερνητική στρατηγική κινείται σε δύο επίπεδα:

– διεύρυνση των δικαιούχων της επιδότησης ενοικίου και

– ανάπτυξη κοινωνικών κατοικιών μέσω «έξυπνων» σχημάτων αντιπαροχής.

Το νέο πλαίσιο για την κοινωνική αντιπαροχή έχει ήδη ψηφιστεί και αναμένονται οι πρώτοι διαγωνισμοί. Το Δημόσιο θα παραχωρεί εκτάσεις και θα λαμβάνει έως 30% των διαμερισμάτων κάθε νέου κτιρίου, τα οποία θα διατίθενται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το ΤΑΙΠΕΔ σχεδιάζει να ξεκινήσει με τρεις μεγάλες εκτάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.