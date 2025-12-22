«Έπιασαν δουλειά» στους δρόμους της Αττικής οι κάμερες ΑΙ - Πάνω από 1.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες

Εντυπωσιακά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την έναρξη της λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος καμερών στην Αττική.

Από την Τρίτη έως μέχρι την Παρασκευή, η κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Συγγρού έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου και ζώνης.

Επιπλέον, έχουν σημειωθεί περίπου 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας σε τομέα με ανώτατο όριο τα 90km/h. Άλλες σοβαρές παραβάσεις περιλαμβάνουν 480 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη στη Λ. Μεσογείων-Χαλανδρίου και 285 παραβάσεις στη Λ. Βουλιαγμένης-Τήνου.

Η πιλοτική εγκατάσταση καμερών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα σε οκτώ σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική, μετά από υπόδειξη της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Πρόκειται για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που εγκαθίστανται στους δρόμους της Αττικής, με τον σχεδιασμό τους να εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι οποίες το επόμενο διάστημα θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας.

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι μοναδικές κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), περιλαμβάνουν το Δήμο Αθηναίων στο Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στη Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, καθώς και περιοχές όπως η Ραφήνα και η Καλλιθέα. Συνοπτικά:

Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

«Με τη μεταρρύθμιση για την οδική ασφάλεια επιλέγουμε συνειδητά να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Πρόκειται για μια από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και μια πολιτική απόφαση με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο: να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Ξεκινήσαμε ήδη πιλοτικά με την εγκατάσταση καμερών σε οκτώ σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική, οι οποίες καταγράφουν κρίσιμες και αποδεδειγμένα επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού, η μη χρήση ζώνης και κράνους. Οι κάμερες είναι εμφανείς, λειτουργούν με σαφείς κανόνες και στόχο έχουν να αποτρέψουν την παράβαση. Αυτή η πρώτη παρέμβαση συνδέεται οργανικά με το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης: τη δημιουργία του "Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων". Ένα σύστημα που θα ενοποιεί, θα διασταυρώνει και θα διαχειρίζεται ψηφιακά τις παραβάσεις, γρήγορα και με διαφάνεια, τερματίζοντας τις καθυστερήσεις και τον κατακερματισμό του παρελθόντος. Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας. Αντιθέτως, μαζί με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, επενδύουμε στην πρόληψη και στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται με δίκαιο και σύγχρονο τρόπο», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.