Τρόμος στο Περιστέρι: Άνδρας επιτέθηκε σε γυναίκες και παιδιά σε παιδική χαρά

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι τρομοκρατημένοι
Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά στο Περιστέρι, μετά από σειρά επιθέσεων ενός άνδρα, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.
Σύμφωνα με καταγγελίες, ο ίδιος είχε προηγουμένως επιχειρήσει να πατήσει με το αυτοκίνητό του δύο ανθρώπους και είχε εκτοξεύσει ύβρεις σε παιδάκια που βρίσκονταν σε παιδική χαρά.
Σοκάρουν οι μαρτυρίες
Η πιο πρόσφατη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2 Φεβρουαρίου 2026) στην παιδική χαρά της οδού Πλουτάρχου. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο άνδρας σταμάτησε με το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου, πλησίασε γυναίκες που βρίσκονταν εκεί και επιτέθηκε λεκτικά, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να προσπάθησε να βάλει φωτιά στα μαλλιά της με αναπτήρα.
«Σταμάτησε ένα μπλε αμάξι έξω από την παιδική χαρά, βγήκε και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει σε μία κυρία με ένα παιδάκι. Την είπε “ξανακοίταξέ με και θα σε κάψω”», περιέγραψε μάρτυρας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, λίγο αργότερα ο ίδιος άνδρας επιτέθηκε και σε δεύτερη γυναίκα, ενώ μπήκε μέσα στις κούνιες και συνέχισε τις ύβρεις.
Οι κάτοικοι της περιοχής είναι τρομοκρατημένοι, ενώ μισή ώρα μετά το περιστατικό στην παιδική χαρά, ο άνδρας φέρεται να χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά έξω από γυμνάσια, εκτοξεύοντας βρισιές και απειλώντας παιδιά. «Ο ένας από τα παιδιά του είπε "τι είπες ρε;", και τότε αυτός μπήκε στο αμάξι του και πάτησε γκάζι προς τα παιδιά. Οριακά πρόλαβαν να ανέβουν στο πεζοδρόμιο», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.
Η ανησυχία στην περιοχή παραμένει μεγάλη, με τους γονείς να εκφράζουν φόβους για επανάληψη τέτοιων περιστατικών και να ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών για την προστασία των κατοίκων και των παιδιών.
