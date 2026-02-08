Τρόμος στο Περιστέρι: Άνδρας επιτέθηκε σε γυναίκες και παιδιά σε παιδική χαρά

Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά στο Περιστέρι, μετά από σειρά επιθέσεων ενός άνδρα, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο ίδιος είχε προηγουμένως επιχειρήσει να πατήσει με το αυτοκίνητό του δύο ανθρώπους και είχε εκτοξεύσει ύβρεις σε παιδάκια που βρίσκονταν σε παιδική χαρά.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Η πιο πρόσφατη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2 Φεβρουαρίου 2026) στην παιδική χαρά της οδού Πλουτάρχου. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο άνδρας σταμάτησε με το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου, πλησίασε γυναίκες που βρίσκονταν εκεί και επιτέθηκε λεκτικά, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να προσπάθησε να βάλει φωτιά στα μαλλιά της με αναπτήρα.