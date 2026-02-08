Αγρότες: «Ζεσταίνουν» τις μηχανές των τρακτέρ για το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την Παρασκευή

Για το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα ετοιμάζονται οι αγρότες.

Η κάθοδος των αγροτών με τρακτέρ στο Σύνταγμα, όπως αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου.

Οι αγρότες θα παραμείνουν στην πρωτεύουσα έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Όπως είπε στο ERTnews ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, η απόφαση για την κινητοποίηση, ελήφθη αφού δεν υπήρξε ικανοποίηση από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. «Είπαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, εφόσον δεν έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από την επίλυση που έχει δοθεί στα αιτήματά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εκκρεμότητες σε ενέργεια, εισόδημα και πληρωμές

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, βασικά αιτήματα παραμένουν άλυτα, με αποτέλεσμα – όπως είπε – οι αγρότες να μην είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι:

Δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας

Δεν έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ

Δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς

«Οι εξαγγελίες που ακούσαμε δια στόματος του πρωθυπουργού δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν έρθει στη Βουλή», τόνισε.