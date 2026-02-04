Οι αγρότες αποφάσισαν συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα - Ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις

Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε, αλλά… δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα
Στους δρόμους με τα τρακτέρ βγαίνουν και πάλι οι αγρότες, δύο εβδομάδες αφού αποχώρησαν από τα μπλόκα, καθώς σήμερα (04/02/2026) αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Στην σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια οι αγρότες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις.
Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε, αλλά… δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα – κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά – με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr