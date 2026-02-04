Οι αγρότες αποφάσισαν συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα - Ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις

Στους δρόμους με τα τρακτέρ βγαίνουν και πάλι οι αγρότες, δύο εβδομάδες αφού αποχώρησαν από τα μπλόκα, καθώς σήμερα (04/02/2026) αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στην σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια οι αγρότες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις.

Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε, αλλά… δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα – κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά – με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.



