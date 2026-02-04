Τραγωδία στη Χίο: “Δεν κρίθηκε αναγκαία η χρήση της κάμερας” απαντά το Λιμενικό

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι το σκάφος του Λιμενικού που συγκρούστηκε με ταχύπλοο με μετανάστες είχε κλειστή την κάμερα στην πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Όπως λένε πηγές του Λιμενικού, το σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

«Στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές του Λιμενικού Σώματος.

Εντολή να συλληφθεί Μαροκινός για την πολύνεκρη τραγωδία

Εντολή για τη σύλληψη του Μαροκινού που επέβαινε στο ταχύπλοο που συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και οδήγησε στο θάνατο 15 μεταναστών ανοιχτά της Χίου έδωσε ο εισαγγελέας του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αφγανοί υπήκοοι που επέβαιναν στο σκάφος, αναγνώρισαν τον Μαροκινό ως τον διακινητή.

Πρόκειται για τον μοναδικό επιβάτη του μοιραίου σκάφους που κατάγεται από το Μαρόκο, αφού οι όλοι οι υπόλοιποι ήταν αφγανικής καταγωγής.

Τέσσερις ιατροδικαστές στο νησί για τους 15 νεκρούς μετανάστες

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Στο αρχηγείο του Λιμενικού η ΕΔΕ

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την τραγωδία στη Χίο διέταξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας σε δήλωσή του εξέφρασε την οδύνη του για το ναυάγιο στη Χίο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, και χαρακτήρισε τους διακινητές «εχθρούς της χώρας».

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα, που «θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές» τόσο των «δύστυχων ανθρώπων» και των «στελεχών του Λιμενικού Σώματος».

Κομισιόν: Αρμοδιότητα των ελληνικών Αρχών η διερεύνηση του δυστυχήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά της Χίου.

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό στα ανοιχτά των ακτών της Χίου και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ, υπογραμμίζοντας ότι «η έρευνα ανήκει, φυσικά, στις ελληνικές Αρχές».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι «κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία», σημειώνοντας πως «στα χέρια των λαθρεμπόρων πολλοί άνθρωποι διακινδυνεύουν και τελικά χάνουν τη ζωή τους – κάτι που εργαζόμαστε συστηματικά για να αποτρέψουμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συνεργασία μας με τις χώρες-εταίρους είναι τόσο κρίσιμη».

«Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί» λέει και το Λιμενικό

Κατηγορηματικά διαψεύδουν πηγές του Λιμενικού το σενάριο ανταλλαγής πυροβολισμών, ενώ τονίζουν ότι στη βάρκα επέβαιναν τουλάχιστον 39 μετανάστες.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, επέβαιναν σε ένα φουσκωτό μήκους 8 μέτρων και το περιστατικό σημειώθηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα, 1,5 μίλι ανοικτά της Χίου.