Καιρός: Λασποβροχές και καταιγίδες την Πέμπτη- Προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις

Άστατος, με έντονα φαινόμενα αναμένεται ο καιρός της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στην πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφύλλια στον Alpha, επισημαίνεται ότι το νέο βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας λασποβροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια.

«Αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά», λέει ο Γ. Τσατραφύλλιας, προσθέτοντας, ότι: «Η θερμοκρασία φτάνει τους 16 βαθμούς και οι νότιοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ».

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και το Αν. Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 βαθμούς και νότιοι άνεμοι έως 9 μποφόρ. Βροχές θα σημειωθούν στις Κυκλάδες και καταιγίδες θα πλήξουν τα Δωδεκάνησα, συνέχισε.

Ζιακόπουλος: Ποιες περιοχές «απειλούνται» με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος ενημερώνει μέσω του προσωπικού του ιστότοπου ότι «το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη) σχεδόν σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ κατά τόπους στη Δ–ΝΔ Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι έντονα».

Σύμφωνα με τον Δ. Ζιακόπουλο, στις παραπάνω περιοχές αναμένονται:

εκδήλωση νέων, αξιόλογου ύψους βροχοπτώσεων,

επικράτηση σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, ικανών να προκαλέσουν την τήξη του χιονιού, τουλάχιστον στις ημιορεινές περιοχές.

Τέλος, προειδοποιεί ότι, εξαιτίας του κορεσμού του εδάφους από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων.

«Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ο κίνδυνος είναι αυξημένος, καθώς, όπως φαίνεται και στον χάρτη, αξιόλογες βροχές και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στη γειτονική Βουλγαρία. Κατά τα άλλα, προσοχή χρειάζονται και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι, οι οποίοι στο Α–ΒΑ Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Να συμπληρώσω ότι αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων διατρέχει και η Ηλεία, λόγω ανόδου της στάθμης του Αλφειού», γράφει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).