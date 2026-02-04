Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ηλικιωμένου

Εξιχνιάστηκε από τις Αρχές η αιματηρή ληστεία που έγινε σε βάρος ηλικιωμένου, τον Ιούνιο του 2025 στα Μέγαρα.

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες ένας 21χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τα αδικήματα της ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα ξημερώματα της 21ης Ιουνίου του 2025, ο κατηγορούμενος εισήλθε στο σπίτι του ηλικιωμένου, τον χτύπησε προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα και άρπαξε περίπου 5.000 ευρώ. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και τελικά κατέληξε.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν αλλά και από την εξέταση του 21χρονου προέκυψαν στοιχεία για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα με το οποίο ο νεαρός συνελήφθη χθες το απόγευμα. Οπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με άλλο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.