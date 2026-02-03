Back to Top
Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό την Πέμπτη

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι  λόγω εργασιών επισκευής βλάβης σε κεντρικό αγωγό στο Αντλιοστάσιο των Μυροφόρων, που θα πραγματοποιούν μεθαύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και  πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Εθνικό Στάδιο, Μπεγουλάκι, Διάκου και Εγλυκάδα.

Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. 

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

Ειδήσεις