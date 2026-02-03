Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό την Πέμπτη

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ
Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών επισκευής βλάβης σε κεντρικό αγωγό στο Αντλιοστάσιο των Μυροφόρων, που θα πραγματοποιούν μεθαύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:
Εθνικό Στάδιο, Μπεγουλάκι, Διάκου και Εγλυκάδα.
Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
