Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης είναι το χάος γιατί δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας

Σφορδή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST TV.

«Πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης»

Υπάρχει μία ομίχλη στη χώρα, μια μελαγχολία, μια αίσθηση ματαιότητας και δημιουργείται μια κοινωνία της κόπωσης γιατί παραμένουν άλυτα πολλά προβλήματα. Η ακρίβεια είναι ανεξέλεγκτη, δεν αντιμετωπίζεται. Η στέγη πανάκριβη. Οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί δεν βρίσκουν να μείνουν στην επαρχία λόγω ακρίβειας. Και υπήρχε η απάντηση μιας θρασύτατης βουλευτίνας της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, που είναι ότι το «τζάμπα πέθανε». Να σας πω εγώ τι πέθανε; Η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Με αυτή τη νοοτροπία έχει επέλθει μία ψυχική ρήξη των νεοδημοκρατών με το σημερινό κόμμα. Δεν νιώθουν τα προβλήματα του κόσμου. Η τιμή στο ρεύμα διαρκώς ανεβαίνει, την ώρα που κάποιοι υπερηφανεύονται για τα κέρδη της ΔΕΗ.

«Ιδιοκτησιακή αντίληψη γύρω από τους θεσμούς»

Στη χώρα υπάρχει μια εκτεταμένη ατμόσφαιρα διαφθοράς, μια αίσθηση κράτους-λάφυρου. Μια ιδιοκτησιακή αντίληψη γύρω από τους θεσμούς. Μια κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες, όπου πολλές φορές υπάρχει περιφρόνηση και της ηθικής και της λογικής. Αυτό είναι μια αλαζονεία δίχως προηγούμενο. Και είναι τόση η αλαζονεία που προωθεί το μήνυμα Μητσοτάκης η χάος. Το δίλημμα το θέλουν να είναι Μητσοτάκης ή χάος. Οχι Νέα Δημοκρατία ή χάος. Το είπε ο ίδιος (σ.σ. ο πρωθυπουργός) στη συνέντευξη που έδωσε. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 1,3 εκατ. νεοδημοκράτες ψηφοφόρους σε έναν χρόνο. Δηλαδή από τις εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές. Δεν ακούνε, δεν τους νοιάζει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Από κάτω έχουν καμιά δεκαριά κόμματα με μικρότερα ποσοστά, τα οποία έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκεται να συνεργαστούν με τη σημερινή μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία. Ποιος χάος λοιπόν; Το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης γιατί δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Προκαλεί αστάθεια και μιλάει για σταθερότητα. Την ώρα που χρειάζονται εθνικές συναινέσεις, κανονική πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Ακόμα, τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση που μας πρόβαλε. Την άνοιξε χθες άρον άρον, διχαστικά, απολύτως επικοινωνιακά. Ας διαβάσουν τη δήλωση του Βενιζέλου και άλλων ανθρώπων που είναι στον χώρο αυτό ειδικοί. Που τα είπαν πολύ απλά. Ο Μητσοτάκης για μένα στοχεύει συνηδειτά στην αποχή του κόσμου από τις κάλπες, ελπίζοντας πως έτσι, με ένα πλασματικό ποσοστό, θα του επιτραπεί να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον. Αλλά έτσι ευτελίζεται και μια παράταξη, αλλά κυρίως έτσι δεν κυβερνάται μια χώρα.

«Μοιράστηκαν πολλά δισεκατομμύρια, τα πολλά οι λίγοι τα γεύτηκαν»

Εχουμε κρίση αγροτική. Και έχεις τη συμφωνία Mercosur, η οποία φοβίζει ως επικίνδυνη για την υγεία του καταναλωτή και εμείς δεν κάναμε καμία συζήτηση γύρω από αυτό. Στην κτηνοτροφία, έχουν θανατώσει σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα και με τα εμβόλια τα έκαναν τελείως θάλασσα. Δεν θα συζητήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γελάει όλη η Ελλάδα – για να μην πω όλη η Ευρώπη. Οι τράπεζες, που δίνουν περίπου μισή μονάδα επιτόκιο στις καταθέσεις του κόσμου, ζητούν μέχρι και 8% στις χορηγίες για τα δάνεια. Αυτό δεν είναι ο καπιταλισμός για τους πολλούς – εγώ είμαι υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας – δεν είναι λαϊκός καπιταλισμός αυτός, είναι νεοφιλελευθερισμός για τους πολύ λίγους, εξουθενωτικός για τους πολλούς, και εννοώ τους μικρομεσαίους. Μοιράστηκαν πολλά δισεκατομμύρια αυτά τα χρόνια, μερικά ασφαλώς πήγαν στη σωστή κατεύθυνση αλλά τελικά τα πολλά οι λίγοι τα γεύτηκαν. Και τα βλέπει αυτά ο κόσμος και τα καταλαβαίνει.

«Καμία σοβαρότητα, μόνο δικαιολογίες»

Μετά από εφτά χρόνια, βλέπω λόγια και συνεχώς δικαιολογίες. «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα», «φταίει το βαθύ το κράτος», «τα προβλήματα είναι διαχρονικά», «έχουμε να κάνουμε με παθογένειες του συστήματος»… πάντα κάποιος άλλος φταίει. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα παρά μόνο υποσχέσεις. Δεν είναι πρωτοφανές να κλείνει ο εθνικός εναέριος χώρος, να μην μπορεί να μιλήσει ο πιλότος με την Αθήνα και εμείς να λέμε ότι «θα» το φτιάξουμε; Τρία χρόνια μετά τον καταστροφικό Ντάνιελ, κανένα από τρία μεγάλα φράγματα δεν ξεκίνησε για να θωρακιστεί πραγματικά η Θεσσαλία και ακόμα είμαστε στις μελέτες. Τα προβλήματα αυτά αναζητούν λύσεις με ουσία, όχι επικοινωνία.

Με την κ. Καρυστιανού με ενώνει ο πόνος της απώλειας

Η κ. Καρυστιανού έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα με κάθε Ελληνα. Αυτό που με ενώνει μαζί της είναι ο πόνος της απώλειας, σαν γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι μια προσωπική υπόθεση