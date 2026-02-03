Καλάβρυτα: 65χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της

Σε νοσοκομείο της Πάτρας διακομίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 65χρονη γυναίκα από τα Καλάβρυτα, η οποία φέρεται να αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών. σύμφωνα με το kalavrytanews.com.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και η Αστυνομία Καλαβρύτων, οι οποίοι μερίμνησαν για τη μεταφορά της με ασφάλεια στην Πάτρα. Η κατάστασή της είναι σοβαρή.