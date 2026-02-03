Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλάβρυτα: 65χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της

Καλάβρυτα: 65χρονη αποπειράθηκε να βάλει...

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας

Σε νοσοκομείο της Πάτρας διακομίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 65χρονη γυναίκα από τα Καλάβρυτα, η οποία φέρεται να αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών. σύμφωνα με το kalavrytanews.com.
Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και η Αστυνομία Καλαβρύτων, οι οποίοι μερίμνησαν για τη μεταφορά της με ασφάλεια στην Πάτρα. Η κατάστασή της είναι σοβαρή.

Ειδήσεις Τώρα

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το «Abraham Lincoln»

Πύργος: Θρασύτατη διάρρηξη- Έσπασαν την μπαλκονόπορτα ενώ οι ιδιοκτήτες ήταν μέσα στο σπίτι

Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό την Πέμπτη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καλάβρυτα Απόπειρα Αυτοκτονίας

Ειδήσεις