Καλάβρυτα: 65χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας
Σε νοσοκομείο της Πάτρας διακομίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 65χρονη γυναίκα από τα Καλάβρυτα, η οποία φέρεται να αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών. σύμφωνα με το kalavrytanews.com.
Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και η Αστυνομία Καλαβρύτων, οι οποίοι μερίμνησαν για τη μεταφορά της με ασφάλεια στην Πάτρα. Η κατάστασή της είναι σοβαρή.
