Πύργος: Θρασύτατη διάρρηξη- Έσπασαν την μπαλκονόπορτα ενώ οι ιδιοκτήτες ήταν μέσα στο σπίτι

Σκηνές… τρόμου εκτυλίχθηκαν νωρίς το βράδυ της Τρίτης στον Πύργο, όταν τουλάχιστον δύο αδίστακτοι διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι στην περιοχή της Μαρμαρένιας Βρύσης, αδιαφορώντας πλήρως για το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν εντός της οικίας.

Οι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ανέβηκαν ανενόχλητοι στο μπαλκόνι και έσπασαν την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας, σκορπίζοντας τον τρόμο και τον πανικό.

Την ίδια ώρα, οι ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες βρίσκονταν στο υπόγειο και αντιλήφθηκαν την εισβολή όταν άκουσαν τους θορύβους από το σπάσιμο της τζαμαρίας, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια, μόλις κατάλαβε ότι άγνωστοι είχαν εισβάλει στο σπίτι της, υπέστη ισχυρό σοκ, με το περιστατικό να προκαλεί αναστάτωση στη γειτονιά.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ασφάλειας Πύργου, οι οποίοι «χτενίζουν» την περιοχή, συλλέγοντας μαρτυρίες και ελέγχοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι δράστες, πρόλαβαν να τραπούν σε φυγή πριν φτάσουν οι αρχές.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.









