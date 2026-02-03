Αυστραλία: Γονείς σκότωσαν τα δύο παιδιά τους που βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού και έβαλαν τέλος στη ζωή τους

Μια τρομακτική τετραπλή δολοφονία-αυτοκτονία συγκλόνισε την Αυστραλία, αφού δύο γονείς και οι δύο αυτιστικοί γιοι τους βρέθηκαν νεκροί.

Τα σώματα των Τζάροτ Κλούνε, 50 ετών, Μαϊβέννα Γκοασντού, 49 ετών, και των εφήβων γιων τους Λεόν, 16, και Ότις, 14, βρέθηκαν μέσα στο σπίτι τους στην εύπορη συνοικία Μόσμαν Παρκ του Περθ. Και τα δύο αγόρια είχαν σοβαρό, μη λεκτικό αυτισμό.

Όπως αναφέρει η Sun, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στις 02:15 (ώρα Ελλάδας) την Παρασκευή (30/1) από έναν φροντιστή που επισκεπτόταν τα αγόρια τακτικά, αλλά δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με την οικογένεια.

Η φρικιαστική ανακάλυψη

Ο φροντιστής ανακάλυψε ένα ανατριχιαστικό σημείωμα στο σπίτι που προειδοποιούσε να μην εισέλθουν στην ιδιοκτησία, μαζί με οδηγίες να καλέσουν την αστυνομία.

Οι Αρχές βρήκαν και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, μαζί με τους δύο σκύλους και τη γάτα της οικογένειας, νεκρούς στον χώρο. Σύμφωνα με τη δήλωση της αστυνομίας, οι θάνατοι δεν φαίνονταν να προήλθαν από βία και δεν χρησιμοποιήθηκαν όπλα. Οι σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού.

Το Σάββατο (31/1) εμφανίστηκε ένα δεύτερο σημείωμα, που πιστεύεται ότι ήταν γράμμα. Αυτό βοήθησε την αστυνομία να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία ήταν διπλή δολοφονία-αυτοκτονία, με το σημείωμα να υποδηλώνει ότι οι γονείς αποφάσισαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους μαζί. Το σημείωμα περιείχε επίσης σχέδια για τα οικογενειακά οικονομικά, σύμφωνα με την αναφορά.

Η σκληρή πραγματικότητα των οικονομικών αποκλεισμών

Η Αναπληρώτρια Επιθεωρήτρια της Δυτικής Αυστραλίας, Τζέσικα Σεκούρο, δήλωσε ότι δεν υπήρχε ιστορικό καταγγελθείσας ενδοοικογενειακής βίας με την αστυνομία, σύμφωνα με τοπικά μέσα. «Πρόκειται για ένα τραγικό και ολέθριο περιστατικό όπου μια οικογένεια έχασε τη ζωή της, και ο αντίκτυπος θα γίνει αισθητός σε ολόκληρη την κοινότητα», πρόσθεσε.

Η αστυνομία δήλωσε ότι και τα δύο αγόρια αντιμετώπιζαν σημαντικά θέματα υγείας, και πίστευαν ότι η οικογένεια είχε χάσει κρατική χρηματοδότηση για την υποστήριξη του ενός. Και τα δύο αγόρια, καθώς και ο πατέρας τους, είχαν προηγουμένως φοιτήσει στο Christ Church Grammar, ένα περίφημο ιδιωτικό σχολείο αρρένων στα δυτικά προάστια του Περθ.

Ο Ότις είχε αποβληθεί από το σχολείο πριν από δύο χρόνια λόγω ενός περιστατικού φτυσίματος, αναφέρει η Daily Mail. Ένας από τους δασκάλους των αγοριών είπε στο μέσο ότι κάποιος στο σχολείο είχε χαρακτηρίσει τον Ότις ως «τέρας» στην εξαντλημένη μητέρα του. Είπε ότι οι γονείς των αγοριών φαίνονταν αγαπητοί και αφοσιωμένοι, αλλά θα ήταν εξαιρετικά εξαντλημένοι.

Τα αγόρια ποτέ δεν κοιμόντουσαν το βράδυ και συχνά κοιμούνταν στο σχολείο. Η δασκάλα είπε ότι οι γονείς έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υποστηρίξουν τους γιους τους, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών και αναζήτησης επαγγελματικής βοήθειας ακόμα και στο Σίδνεϊ.

«Τους απογοητεύσαμε»

Μετά την τραγωδία, οικογένεια και φίλοι έσπευσαν στα social media για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η Μάντι Πέιτζ, μέντορας των αγοριών, έγραψε στο Facebook: «Τα αγόρια Κλούνε θα κρατήσουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Με δίδαξαν να σκέφτομαι έξω από τα συνηθισμένα όταν εργαζόμουν με τον αυτισμό και μου υπενθύμισαν ότι η επικοινωνία είναι πολύ περισσότερα από λόγια. Η καρδιά μου είναι ανυπόφορα βαριά γνωρίζοντας ότι το σύστημα NDIS (σ.σ. Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Αναπήρων της Αυστραλίας) τους απογοήτευσε, και ότι τους έκανε να αισθανθούν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή. Δεν υπήρχε πραγματικά κανείς σαν κι αυτούς, και οι γονείς τους ήταν οι μεγαλύτεροι και πιο αφοσιωμένοι υποστηρικτές τους».