Πάτρα: Οι πεζοί περπατούν στο δρόμο στην Κορίνθου - Επικίνδυνο το πεζοδρόμιο στο ύψος της Γούναρη - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Έβρεξε ξανά σοβάδες και τμήματα της ξύλινης και με γυψοσανίδες οροφής, στο πεζοδρόμιο της Κορίνθου στο ύψος της Γούναρη.

Το πεζοδρόμιο στο ύψος της παλιάς νομαρχίας Αχαΐας, είχε απασχολήσει και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Λίγο πριν από τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε μια ακόμη αποκόλληση υλικών από την οροφή του κτιρίου, με τμήματα να καταλήγουν στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς, λόγω της ώρας, δεν τραυματίστηκε κάποιος διερχόμενος.

Το φαινόμενο ωστόσο καταδεικνύει την πρακτική που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κορδέλες οριοθετούν το πεζοδρόμιο για λίγες ημέρες κι αν δεν γίνει κάτι στο μεταξύ, κάποια στιγμή οι κορδέλες απομακρύνονται και η ζωή επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς στο σημείο όπου κατά τύχη δεν άνοιξε κάποιο κεφάλι.

Πλέον οι πατρινοί - όπως βλέπετε και στις εικόνες - αναγκάζονται να περπατούν μαζί με αυτοκίνητα και δίκυκλα επι της οδού Κορίνθου.