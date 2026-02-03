ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Τζάμπα μάγκας» η κ. Αλεξοπούλου

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της βουλεύτριας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αλεξοπούλου, σχετικά με τα έξοδα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας προχώρησε σε σκληρή ανακοίνωση, καταγγέλλοντας την κοινωνική αναλγησία, την πολιτική υποκρισία και την πλήρη αποσύνδεση της κυβερνητικής εκπροσώπησης από την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι άνθρωποι της δημόσιας εκπαίδευσης.

H ανακοίνωση της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας αναφέρει: "Υπάρχουν στιγμές που κάποιοι βουλευτές και ιδιαίτερα όσοι έχουν θητεύσει σε υπουργεία χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα.

Η απομάκρυση από τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας επιφέρει και ασυδοσία σε πολλά επίπεδα.

Μια τέτοια στιγμή απείρου κάλους ήταν η πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση της Κυρίας Αλεξοπούλου, Βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Αχαΐας, όπου σε τηλεοπτικό πάνελ ανέφερε πως «ο Τζάμπας πέθανε» αναφερόμενη στα προσωπικά έξοδα των εκπαιδευτικών που εργάζονται μακριά από την μόνιμη κατοικία τους.

Η έντονη συζήτηση μεταξύ του δημοσιογράφου και της ιδίας δεν την εμπόδισε να συνεχίσει να υποστηρίζει την αρχική της άποψη και να υπερθεματίζει πως στο παρελθόν οι κρατικές ενισχύσεις υπέρ των εκπαιδευτικών επέφεραν δυσμενείς καταστάσεις στην Ελληνική οικονομία.

Μετά από μέρες και μετά την κατακραυγή της κοινωνίας, το άδειασμα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό αξιώθηκε να ζητήσει μια Δημόσια Συγνώμη και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα υποστηρίζοντας πως διαστρεβλώθηκε η τοποθέτηση της.

Ποιος έχει άραγε τσάμπα μετακινήσεις με το βουλευτικό αμάξι, τσάμπα βενζίνη, τσάμπα γραφείο στην Βουλή, τσάμπα τηλέφωνο κινητό και σταθερό, τσάμπα φρουρά και όλες οι υπόλοιπες διευκολύνσεις που προκύπτουν από την φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών;;;!!!

Τα αυτονόητα έξοδα ενός απλού πολίτη που ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα και εξανεμίζεται στις 20 του κάθε μήνα κυρία Αλεξοπούλου είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο μέσος Έλληνας πολίτης.

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που τους επιτεθήκατε πληρώνουν από την τσέπη τους για να δουλέψουν πολλές φορές. Οι οικογένειες τους χρηματοδοτούν την εργασία τους για να μείνουν στο επάγγελμα με την προοπτική πως στο μέλλον η εξίσωση θα έχει θετικό πρόσημο.

Όταν κάποιος που δεν πληρώνει σχεδόν τίποτα από όσα θεωρούμε αυτονόητα στην καθημερινότητα, σηκώνει το δάχτυλο και μας λέει ότι «το τζάμπα πέθανε», τότε μάλλον δεν μιλάμε για άγνοια. Μιλάμε για θράσος.

Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι «το τζάμπα πέθανε».

Το πρόβλημα είναι ποιοι το απολαμβάνουν και ποιοι το πληρώνουν.

Και δυστυχώς, οι εκπαιδευτικοί είναι πάντα στη λάθος πλευρά αυτού του λογαριασμού.

Τζάμπα μάγκας τελικά η κυρία Αλεξοπούλου!".