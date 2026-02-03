Ερώτηση Σιώρου για επικίνδυνες παιδικές χαρές σε γειτονιές της Πάτρας

Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στις παιδικές χαρές του Δήμου Πατρέων θέτει με ερώτησή της προς τον Δήμαρχο Πατρέων η Δημοτική Σύμβουλος Μάχη Σιώρου, της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη – Κωνσταντίνος Σβόλης», κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης και επικινδυνότητας σε πολλές γειτονιές της πόλης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Εδώ και αρεκτό καιρό έχουμε γίνει αποδέκτες έντονων παραπόνων, από γονείς για την κατάσταση, που επικρατεί σε πολλές παιδικές χαρές του δήμου Πατρέων.

Εκφράζουν τα παράπονα, την αγωνία, την ανησυχία τους αλλά και την έντονη δυσφορία τους, γιατί ενώ θα έπρεπε να νιώθουν ασφαλείς πηγαίνοντας τα παιδιά τους σε παιδικές χαρές στις πλατείες του δήμου μας (λίαν επιεικώς) νιώθουν ακριβώς το αντίθετο... γιατί σε ποολλές από αυτές το παιχνίδι έχει “καταντήσει” επικίνδυνο.

* Κούνιες σπαμένες

* σίδερα σκουριασμένα

* παιχνίδια σε κακή κατάσταση

* σπασμένα ξύλινα δοκάρια

* βίδες που εξέχουν

* παγκάκια σε φθαρμένα

* σκουπίδια και χόρτα κυριαρχούν

Και άλλα πολλά.

Κάναμε, λοιπόν, μία επίσκεψη σε πολλές πλατείες - παιδικές χαρές της πόλης (Ζαβλάνι, Αγυιά, Αγία Τριάδα, Πλατεία Παπανδρέου, Ζαρουχλέικα, περιοχή Λαδόπουλου, Αρόη κ.α.) και δυστυχώς διαπιστώσαμε, ότι αυτά που περιγράφω πολύ συνοπτικά πιο πάνω είναι πολύ λίγα, μπροστά σε αυτά που αντικρίσαμε....

Κύριε Δήμαρχε,

Οι προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι σαφείς: κάθε παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση καταλληλότητας, υλικά φιλικά και ασφαλείς κατασκευές για τα παιδιά.

Δυστυχώς όμως την Πάτρα, πολλές παιδικές χαρές λειτουργούν χωρίς επαναπιστοποίηση και χωρίς να πληρούν πολλά από τα παραπάνω.

Ρωτάμε λοιπόν:

1. Γιατί ενώ το δημοτικό μας συμβούλιο έχει λάβει πολλές φορές απόφαση για “πράταση εργολαβίας συντήρησης παιδικών χαρών”,(τουλάχιστον 6 παρατάσεις αν θυμάμαι καλά), επικρατεί αυτή η άθλια κατάσταση σε πάρα πολλές παιδικές χαρές;

2. Γιατί ενώ θα έπρεπε να υπάρχει επαναπιστοποίηση για την λειτουργία των παιδικών χαρών, αυτό δεν ισχύει σε πολλές παιδικές χαρές του Δήμου ;

3. Υπάρχει προγραμματισμός ώστε να πρροχωρήσετε άμεσα σε συντήρηση των παιδικών χαρών που βρίσκονται σε τέτοια άθλια κατάσταση;"