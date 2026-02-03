Νέα Πέραμος: Οι αντιφάσεις στην κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου- «Μακάρι να ήξερα τι έγινε» ξεσπά η μητέρα του

Σε θρίλερ εξελίσσεται η σοκαριστική υπόθεση με την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Οι δράστες τον «άρπαξαν» έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα 6 μέρες πριν τον σκοτώσουν, ενώ ο πατέρας του καταγγέλλει ότι ο γιος του ήταν μπλεγμένος.

Το κουβάρι της στυγερής υπόθεσης με την απαγωγή και την δολοφονία του νεαρού, ξεκίνησε να ξετυλίγεται τα ξημερώματα της Κυριακής (01.02.2026), όταν εντοπίστηκε η σορός του στη Νέα Πέραμο. Πλέον, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, οι δράστες που τον απήγαγαν, μία ώρα πριν τον εκτελέσουν τού έδωσαν τροφή και επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά, θέλοντας να σβήσουν οποιαδήποτε ίχνη υπήρχαν στα χέρια του: Αποτυπώματα, τυχόν DNA στα νύχια και σημάδια από δέσιμο.

Παράλληλα, οι άγνωστοι που τον κρατούσαν επί 6 μέρες, τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες πισώπλατα. Η τελευταία μάλιστα ήταν η χαριστική, στο πίσω μέρος του κρανίου του, ενώ εντοπίστηκαν κακώσεις που προκλήθηκαν από δυνατές γροθιές στα χείλη του θύματος αλλά και ανάμεσα στα φρύδια του, πράγμα που «μαρτυρά» ότι οι δολοφόνοι του πρώτα τον βασάνισαν.

Κανείς από τον οικογενειακό και φιλικό κύκλο του 27χρονου δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στο γιατί κάποιος ή κάποιοι να τον ήθελαν νεκρό. Ο πατέρας του 27χρονου, ωστόσο μιλώντας στο Live News ανέφερε ότι ο γιος του τού είχε εκμυστηρευτεί ότι κινδυνεύει. Μάλιστα, το ίδιο είχε πει για και την μητέρα του η οποία είχε φύγει από την Αθήνα και ζει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. «Η πρώην γυναίκα μου και η νύφη μου ξέρουν τι έχει γίνει», είπε με σιγουριά ο πατέρας του θύματος.

Από την πλευρά της, η μητέρα του 27χρονου επιχειρηματία που απήχθη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, ξέσπασε μιλώντας στο Mega, λέγοντας: «Περίμενα να μου πουν “στείλτε λεφτά, έλα εσύ η ίδια εδώ και να φύγει ο γιος σου”. Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;».

Και συμπλήρωσε: «Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα. Δεν ξέρετε τι περνάω να μεγαλώνω ένα παιδί τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ, μιλήστε αν ξέρετε κάτι, αν είδατε κάτι. Μάνα σας γέννησε. Αυτά τα κτήνη δεν τα γέννησε μάνα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι, γιατί μου τον σκοτώσανε».