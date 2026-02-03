Εργάτες γης μέσω νέας πλατφόρμας – 5.000 εποχικοί εργαζόμενοι στη συμφωνία με Αίγυπτο

Ένα από τα πλέον επίμονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας παραμένει η ανεπάρκεια εργατών γης, η οποία περιορίζει τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και αυξάνει το κόστος για τους παραγωγούς.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις συγκομιδές δενδρωδών καλλιεργειών, στα κηπευτικά και στις κτηνοτροφικές εργασίες, ενώ οι διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες μέχρι σήμερα έχουν αποδώσει αισθητά λιγότερα από τα αναμενόμενα. Ενδεικτική είναι η αναφορά του προέδρου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, Μανώλη Γιαννούλη, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την οποία περίπου το 10% της φετινής παραγωγής ελιάς έμεινε ασυγκόμιστο, λόγω έλλειψης εργατών γης και αυξημένου κόστους παραγωγής, σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών του ελαιολάδου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγωγικών φορέων, περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα παραμένουν κενές, ενώ συνολικά το έλλειμμα εργατικών χεριών στην ελληνική αγορά εργασίας ξεπερνά τις 200.000 θέσεις, σε κλάδους όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή.

Ενδεικτικά, το 2025 είχαν αναζητηθεί περίπου 89.290 θέσεις για εργασία πολιτών τρίτων χωρών, ωστόσο εκτιμάται ότι καλύφθηκαν μόλις 45.000 – 50.000, με τις υπόλοιπες να παραμένουν ακάλυπτες, εντείνοντας τη στενότητα στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έθεσε σε λειτουργία από τις 29 Ιανουαρίου 2026 νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη μετάκληση εποχικών εργατών γης, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου, επιχειρώντας να αναμορφώσει τη διαδικασία.