Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν για τη σχέση τους με τον Έπσταϊν

Για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν συμφώνησαν να καταθέσουν ο Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρι Κλίντον ενώπιον επιτροπής έρευνας του αμερικανικού κοινοβουλίου προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα.

Ο Μπιλ Κλίντον και σύζυγός του Χίλαρι κινδύνευαν να μπουν στο στόχαστρο ποινικής δίωξης για παρακώλυση του έργου του Κογκρέσου εξαιτίας της άρνησής τους να καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν για τον Τζέφρι Επστάιν.

«Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη, δεν το κάνατε. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, δεν σας ενδιαφέρει», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος, ο Άνχελ Ουρένια, απαντώντας σε μήνυμα των ρεπουμπλικάνων της επιτροπής που απαίτησε το ζευγάρι να προσέλθει να καταθέσει όσον αφορά τις σχέσεις που είχε ο Μπιλ Κλίντον στο παρελθόν με τον Τζέφρι Έπστιν, πλούσιο χρηματομεσίτη αλλά ταυτόχρονα δημιουργό εγκληματικού κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών και ανηλίκων κοριτσιών.

«Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν (σ.σ. νομικό) προηγούμενο που θα έχει εφαρμογή στους πάντες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κ. Κλίντον.