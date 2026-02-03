Κωνσταντοπούλου για Γεωργιάδη: «Δεν μου έκανε μήνυση γιατί είναι κότα» – Η απάντηση του υπουργού Υγείας

Ακόμα μία επίθεση εξαπέλυσε χθες το βράδυ (2/2/2026) η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Άδωνι Γεωργιάδης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον αποκαλεί «κότα».

Στη συνέχεια βέβαια απέσυρε αυτό το σχόλιο επειδή είναι παρομοίωση με ζώο. Η ίδια εναντιώθηκε και προς το ΚΚΕ που «στηρίζει το σύστημα» αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο παρομοίασε με «γύπα».

Με αφορμή την τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τη μήνυση που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε βάρος του, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα» πριν πει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Εκείνη δεν σταμάτησε εκεί προσθέτοντας ότι: «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».

Ο υπουργός Υγείας δεν έμεινε άπραγος μετά τις δηλώσεις και με ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Τρίτης υπενθύμισε ότι «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…». «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Το ΚΚΕ «στηρίζει το σύστημα», «γύπας» ο Αλέξης Τσίπρας

Στη συνέχεια και με αφορμή τη διάταξη για τη συνεπιμέλεια που έκανε χρήση η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στο ΚΚΕ.

«Εμείς τη διάταξη για Κεφαλογιάννη την καταψηφίσαμε, γιατί διαπιστώσαμε ότι είχε φωτογραφική διάταξη, την ψήφισαν τη ΝΔ και το ΚΚΕ. Γιατί όταν εγώ λέω εγώ ποιοι είναι το σύστημα και πώς το σύστημα αλληλοεξυπηρετείται, είμαι εγώ η κακιά. Το ΚΚΕ δεν πρέπει να εξηγήσει γιατί ψήφισαν αυτή τη φωτογραφική διάταξη, ενώ λέει ψέματα για την Πλεύση Ελευθερίας όταν δεν ψήφισαν τα δικαιώματα όλων στον γάμο;».