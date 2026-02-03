Δυτική Ελλάδα: 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα – Στο μικροσκόπιο οδηγοί και διανομείς

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι τροχονομικοί έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της Ελληνικής Αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Κατά το διάστημα 26 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2026, στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας βεβαιώθηκαν συνολικά 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας και των τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων, τόσο σε αστικά κέντρα όπως η Πάτρα, το Αγρίνιο και ο Πύργος, όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους επαγγελματίες διανομείς (delivery), αλλά και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, την ίδια χρονική περίοδο διενεργήθηκαν 14.495 έλεγχοι, με περισσότερες από 1.100 παραβάσεις να βεβαιώνονται σε οδηγούς, επιβάτες και χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) οι ποινές για τη μη χρήση κράνους είναι ιδιαίτερα αυστηρές:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου,

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη,

30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.,

ενώ σε περιπτώσεις υποτροπής οι κυρώσεις κλιμακώνονται.

Οι έλεγχοι στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς να φορούν κράνος σε κάθε μετακίνηση, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρόκειται για τυπική υποχρέωση, αλλά για βασικό μέτρο προστασίας της ζωής.