Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων στις 3 Φεβρουαρίου

Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και γάλακτος προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων & Ποτών για τις 3 Φεβρουαρίου μετά το εργατικό ατύχημα που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της βιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με 5 εργάτριες νεκρές.

Σε σχετική ανακοίνωσή της ο ομοσπονδία των εργαζομένων του κλάδου τροφίμων κάνει λόγο για «οργή και αγανάκτηση» από το εργατικό δυστύχημα προσθέτοντας ότι «ο κλάδος και η εργατική τάξη της χώρας καθημερινά στο μεροκάματο του τρόμου θρηνούμε δολοφονημένους και σακατεμένους συναδέλφους στους χώρους δουλειάς για τα κέρδη των βιομηχάνων».

Επισημαίνει δε την «έλλειψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας» ενώ αναφέρεται και σε «αποψίλωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές» ως «αιτίες και για το έγκλημα στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Η ΠΟΕΥΓΤΠ σημειώνει απαιτεί «να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη να αποκαλυφτούν τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Η Ομοσπονδία μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Καλούμε τα Συνδικάτα και τους εργαζόμενους του κλάδου οργανωμένα και αποφασιστικά να προετοιμάσουν την Πανελλαδική Απεργιακή απάντηση για την Τρίτη 3 Φλεβάρη που αποφάσισε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας και ανυποχώρητα να αγωνιστούν σε όλους τους χώρους δουλειάς για πραγματικά μέτρα ασφάλειας και την τήρηση τους ώστε να μπει τέρμα στο μακελειό, να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας στις οικογένειες μας.

Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

«Η σημερινή μέρα είναι μια μαύρη μέρα για την πατρίδα μας», δηλώνει στο in o Aνδρέας Στοϊμενίδης, πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, γραμματέας ΥΑΕ στη ΓΣΕΕ και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΥΑΕ (EU OSHΑ).

«Το εργατικό δυστύχημα που έγινε στα Τρίκαλα είναι το πλέον πολύνεκρο των τελευταίων χρόνων. Η ιδιαιτερότητά του, εκτός του μεγάλου αριθμού των νεκρών, είναι ότι ήταν όλες γυναίκες εργαζόμενες που δούλευαν νύχτα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, το 93% στις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας είναι άντρες. Το νέο δυστύχημα ‘σπάει’ τα μοτίβα. Πρόκειται για μια ιστορικών διαστάσεων τραγωδία, η οποία εξελίσσεται και δεν αντιμετωπίζεται», λέει.

Ο ίδιος μας θυμίζει ότι το 2022 είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο δυναμίτιδας στα Γρεβενά με τρεις νεκρούς.

«Πόσες φορές ακόμα πρέπει να τιναχθούν εργοστάσια στον αέρα στη χώρα μας για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα στα αίτιά τους και να αλλάξουν αυτά που πρέπει να αλλάξουν;», αναρωτιέται ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ.

Πολλοί επίσης θυμόμαστε το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο το 2015, επίσης από έκρηξη, με θύματα τέσσερις εργαζόμενους που πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης.