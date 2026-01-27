Τρίκαλα: «Xάθηκαν όλα σε λίγα δευτερόλεπτα, έκανα τον σταυρό μου όταν βγήκα από το εργοστάσιο»- Τριήμερο δημοτικό πένθος

Μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης, που αγνοούνταν, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την έρευνα των πραγματογνωμόνων και των στελεχών της Διεύθυνης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο δήμος Τρικκαίων μετά τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων από την έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ασύλληπτης τραγωδίας, που, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς, «έχει συγκλονίσει το σύνολο των συμπολιτών μας και έχει προκαλέσει έντονα αισθήματα θλίψης και συλλογικού πένθους, υπενθυμίζοντας με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης ζωής».
Παράλληλα, ο δήμαρχος τόνισε ότι επανήλθε «με τον πλέον επώδυνο τρόπο στο προσκήνιο η σημασία της πρόληψης και της αυστηρής τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».
Μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης, που αγνοούνταν, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την έρευνα των πραγματογνωμόνων και των στελεχών της Διεύθυνης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των θυμάτων, προκειμένου, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να δοθούν οι νεκροί στους συγγενείς για τις κηδείες. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει σταλεί υλικό από τα θύματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ στην Αθήνα προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση μέσω DNA.
Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει κηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία και νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πόλη των Τρικάλων.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)
Συγκλονίζει η μαρτυρία τραυματία από την έκρηξη
Την ίδια ώρα η μαρτυρία του 30χρονου Ηλία, που κατάφερε να βγει ζωντανός από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».
Ο Ηλίας, ένας από τους εργαζόμενους που τραυματίστηκαν, προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πώς κατάφερε να σωθεί. Όπως εξηγεί στο newsit.gr, τη στιγμή της έκρηξης όλοι βρίσκονταν στον ίδιο όροφο και εργάζονταν κανονικά, διαψεύδοντας πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ότι κάποιοι βρίσκονταν σε χώρο για διάλειμμα. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου, μια πύρινη φλόγα εξαπλώθηκε, το φως χάθηκε και το εργοστάσιο βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι.
«Όταν βγήκα από το εργοστάσιο έκανα τον σταυρό μου», λέει o 30χρονος Ηλίας που κατάφερε και βγήκε ζωντανός από την φονική έκρηξη.
«Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, έχω χτυπήσει, περισσότερο είναι το ψυχολογικό. Βρισκόμασταν όλοι στον ίδιο όροφο, εκείνη την στιγμή όλοι δουλεύαμε, αυτά που λένε ότι κάποιοι βρισκόμασταν σε διάλειμμα δεν ισχύει. Με το που έγινε η έκρηξη, είδα μια φλόγα να εξαπλώνεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε όλο τον χώρο, οι πέντε άτυχες γυναίκες ήταν ακριβώς στο σημείο της έκρηξης, δεν μπορούσα να δω πού βρίσκονται γιατί υπήρχε παντού σκοτάδι», τονίζει.
«Δεν μπορώ να σκέφτομαι το πώς κατάφερα και βγήκα, έπεφταν φλεγόμενα πάνελ δεξιά και αριστερά μου, αυτό που θυμάμαι είναι ότι κάποια στιγμή έπεσα και όταν κατάφερα και σηκώθηκα βγήκα από το εργοστάσιο και έκανα τον σταυρό μου, χάθηκαν όλα σε λίγα δευτερόλεπτα», λέει συγκινημένος.
Η τραγωδία στο «Βιολάντα» χτύπησε καμπανάκι- Μαρμούτας: «Ποια προβλήματα έχουμε εντοπίσει στη ΒΙΠΕ Πάτρας»
ΗΠΑ: Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τη χώρα
Έτσι λύθηκε το θέμα της διπλοστάθμευσης στην Έλληνος Στρατιώτου... ώστε να διπλοπαρκάρουν με την άνεσή τους - ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr