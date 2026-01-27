Έτσι λύθηκε το θέμα της διπλοστάθμευσης στην Έλληνος Στρατιώτου... ώστε να διπλοπαρκάρουν με την άνεσή τους - ΦΩΤΟ

Οι κορύνες που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκους της διαχωριστικής γραμμής επί της οδού Έλληνος Στρατιώτου πριν από χρόνια, τείνουν προς εξαφάνιση.

Η πλειονότητα των κορυνών έχουν κοπεί, και μόνο οι βιδωμένες βάσεις τους στο οδόστρωμα θυμίζουν πως κάποτε υπήρχαν για να οριοθετούν τις λωρίδες κυκλοφορίας στην πολυσύχναστη και με αρκετά εμπορικά καταστήματα οδό της Αγυιάς στην Πάτρα.

Όσες ελάχιστες παραμένουν είναι σε οριακή κατάσταση και έτοιμες να αποκολληθούν από τις βάαεις τους. Εξάλλου ακόμη και οι βίδες που παραμένουν στο οδόστρωμα αποτελούν κίνδυνο για τα ελαστικά των οχημάτων που κινούνται στον δρόμο, ακόμη και για περαστικούς που σκοντάφτουν σε αυτές.

Σήμερα οι περισσότερες πορτοκαλί κορύνες επί της οδού έχουν είτε κοπεί από διερχόμενα οχήματα που πέφτουν πάνω τους και τις πατούν, είτε από κάποιους τους οποίους... ενοχλούσαν."

Ο Δήμος καλείται να αποφασίσει αν θα τις αντικαταστήσει με νέες ή θα τις απομακρύνει. Αξίζει να αναφέρουμε πως παρά το γεγονός πως όταν είχαν αρχικά τοποθετηθεί είχαν προκαλέσει αντιδράσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο, είχαν συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Έλληνος Στρατιώτου, που φρακάρει ακόμη κι αν διπλοσταθμεύσει ένα όχημα.

Η εικόνα σήμερα στην οδό είναι άναρχη, με οδηγούς να επιλέγουν για διπλοστάθμευση τα ύψη της Έλληνος Στρατιώτου όπου οι κορύνες έχουν ξεκολλήσει. Ο κυκλοφοριακός φόρτος, που οφείλεται στο διπλοπαρκάρισμα και κατ' επέκταση τη μείωση του διαθέσιμου χώρου για τα διερχόμενα οχήματα λειτουργεί ανασταλτικά για πολλούς οδηγούς ώστε να μεταβούν στην περιοχή.