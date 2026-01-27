Καιρός: Βροχές και καταιγίδες ξανά από την Τετάρτη και νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο

Σε τροχιά διαδοχικών διαταραχών μπαίνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς τρία κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να διασχίσουν τη χώρα μέσα στην εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες, αλλά θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες Δευτέρα (26.1.26) σε εξέλιξη, με τα καιρικά φαινόμενα να έχουν στραφεί πλέον προς τα ανατολικά και οι βροχές να επηρεάζουν τον καιρό μέχρι σήμερα το απόγευμα περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα καθώς και την Κρήτη.

Το δεύτερο επεισόδιο αναμένεται να εκδηλωθεί το διάστημα Τετάρτης – Πέμπτης, ενώ το τρίτο κύμα προβλέπεται για το Σαββατοκύριακο, διατηρώντας το άστατο σκηνικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

