Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική

Η τοπική κοινωνία της Πάτρας παραμένει συγκλονισμένη από τον πρόωρο και άδικο χαμό του 19χρονου Νικόλαου Βαβαρούτα και της 17χρονης συνοδηγού Αγγελικής Δρίβα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στην Παραλία Πατρών.

Σήμερα, Τρίτη, στις 12:00 το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νικόλαο Βαβαρούτα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Παραλίας. Ο άτυχος νέος αφήνει πίσω του τους γονείς του, Ιωάννη και Σταματία Βαβαρούτα, καθώς και την αδελφή του, Αγγελική.

Η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής Δρίβα θα τελεστεί επίσης σήμερα, στις 14:00, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών, με την ταφή να γίνεται στο Κοιμητήριο Παραλίας. Βαθιά θλίψη βιώνουν οι γονείς της, Σπύρος και Μαρία, καθώς και ο αδελφός της, Κωνσταντίνος.

Υπενθυμίζεται ότι το όχημα που οδηγούσε ο 19χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στύλο φωτεινού σηματοδότη, απέναντι από τις εγκαταστάσεις του Εκκλησιαστικού Λυκείου. Για τον απεγκλωβισμό των δύο νέων απαιτήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.