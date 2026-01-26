Πάτρα: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 59χρονη γυναίκα

Μία γυναίκα 59 ετών έχασε ξαφνικά τη ζωή της, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, στην Πάτρα.

Η γυναίκα ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή της, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή.