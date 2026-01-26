Πάτρα: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 59χρονη γυναίκα

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρίου με ασθενοφόρο, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Μία γυναίκα 59 ετών έχασε ξαφνικά τη ζωή της, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, στην Πάτρα.
Η γυναίκα ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή της, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή.
