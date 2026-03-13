Kόντρα Κωνσταντοπούλου, Μαρκόπουλου και Λαζαρίδη στη Βουλή - Μπήκε ο φρούραρχος

Η ένταση ανέβηκε ξανά στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ενέργειας που αφορά την κύρωση των συμβάσεων με την κοινοπραξία Chevron – HELLENIQ Energy για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Στο επεισόδιο της Παρασκευής (13/03) πρωταγωνίστησαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μακάριος Λαζαρίδης. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη αποχώρησε από την έδρα, ενώ στην αίθουσα κλήθηκε και ο φρούραρχος της Βουλής.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και εξαπέλυσε βαριές εκφράσεις εναντίον των δύο βουλευτών, χαρακτηρίζοντας τον Μακάριο Λαζαρίδη «γυμνοσάλιαγκα» και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο «φασίστα».

Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν έμεινε εκεί, αφού στη συνέχεια αναφέρθηκε στην σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα και την κόρη τους, Σοφία, η οποία -όπως είπε η πολιτική αρχηγός- «επαναπατρίστηκε πρώτη» από το Ντουμπάι, όπου εργάζεται, με ιδιωτική πτήση.

Μακάριος Λαζαρίδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος επιτέθηκαν με προσωπικούς χαρακτηρισμούς στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντάς της πως είναι αρχηγός πολιτικής μαφίας, με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπάει «κόκκινο». Από τα «πυρά» της πολιτικής αρχηγού δεν ξέφυγε ούτε ο Άδωνις Γεωργιάδης, που δεν ήταν παρών, ο οποίος, κατά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, «φορά μανικετόκουμπα εμφυλιοπολεμικού τύπου και έκανε κούρεμα τύπου Χίτλερ για να μη μπερδεύεται κανείς». Είπε, δε, στον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που της φώναζε από τα έδρανα, πως τραμπούκιζε τους δασκάλους των παιδιών του.





«Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με την Όλγα Γεροβασίλη να του ζητά να ανακαλέσει και τον ίδιο να αρνείται, αναφέρει το ethnos.gr. «Οι φασίστες έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο να χυδαιολογούν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα. Πηγαίνετε στο νοσοκομείο της Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να τραμπουκίζετε γιατρούς με έναν στρατό από ΜΑΤ», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την προεδρεύουσα να καλεί και τις δύο πλευρές να «σταματήσουν το πινγκ – πονγκ» και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να σχολιάζει ότι, «δε θέλουν να ολοκληρώσω την ομιλία μου, αλλά δε θα τους κάνω τη χάρη». Στη συνέχεια, είπε για την κόρη του πρωθυπουργού ότι δεν έκανε καμία χυδαία επίθεση. «Δημοσιοποιήθηκε αυτό που πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Όταν ένα πρόσωπο παρίσταται σε δημόσια γεγονότα και είναι ανάμεσα σε επαναπατρισθέντες, ενώ άλλοι δεν έχουν ακόμη επαναπατριστεί, είναι δημόσιο ζήτημα», υποστήριξε και πρόσθεσε πως, από τη στιγμή που η Σοφία Μητσοτάκη συνόδευσε τον πατέρα της στο Μέγαρο Μαξίμου για να ακούσουν τα κάλαντα, είναι δημόσιο πρόσωπο.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανταπάντησε πως, «βρίζετε τα παιδιά μας, βρίζετε εμάς, δεν έχετε αγωγή από το σπίτι σας. Είστε ζήτουλας οργής αλλά θα πάρετε μόνο το γέλιο μας. Δεν σας αφορά που βρίσκεται η Σοφία Μητσοτάκη. Όπως δεν μπαίνουμε στις δικές σας προσωπικές σχέσεις με τον κ. Διαμαντή. Μην ασχολείστε με οικογένειες, δε σας παίρνει. Ούτε η Μαφία δεν εμπλέκει τα γυναικόπαιδα. Εσείς το κάνετε. Εκτός από άθλια πολιτική αρχηγός είστε πολιτική μαφία». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη συνέχεια, κάνοντας λόγο για γυμνοσάλιαγκες και τρωκτικά, είπε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης ως δημοσιογράφος διαπιστευμένος στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαριεντιζόταν με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Η κατάσταση ξέφυγε, με την Όλγα Γεροβασίλη να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, τον Μακάριο Λαζαρίδη να ζητά τον λόγο επί προσωπικού και την προεδρεύουσα να μην ικανοποιεί το αίτημα. Η κ. Γεροβασίλη αφότου κάλεσε τον «γαλάζιο» βουλευτή Σπύρο Κυριάκη στο βήμα, και εκείνος αρνήθηκε αν δε μιλούσε πρώτα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, διέκοψε τη συνεδρίαση.

Παρέμβαση Κακλαμάνη



Μερικά λεπτά αργότερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επανεκκίνησε τη Συνεδρίαση υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ξαναγίνουν ανεκτά τέτοια επεισόδια. Ο κ. Κακλαμάνης και ενημέρωσε το Σώμα πως, τα πρακτικά της συνεδρίασης, με τις εκατέρωθεν ύβρεις και προσωπικές επιθέσεις, θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής που θα κληθεί να τα αξιολογήσει περαιτέρω και να λάβει ενδεχομένως μέτρα. «Όσα έγιναν είναι ντροπή για το κοινοβούλιο. Εγώ δεν είμαι δικαστής για να κατανείμω ευθύνες. Τα πρακτικά θα παραπεμφθούν στην επιτροπή δεοντολογίας για τα περαιτέρω. Την ώρα που γίνονταν αυτά στην Ολομέλεια ήταν παιδιά στα θεωρεία. Είναι ντροπή», είπε χαρακτηριστικά.

«Εντεταλμένοι δημοσιογράφοι κυνηγούν τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας»



Με την επανέναρξη, ωστόσο, σημειώθηκε νέα ένταση όταν η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, έκανε λόγο για «εντεταλμένους δημοσιογράφους» της κυβέρνησης που, «κυνηγούν τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας στην τουαλέτα». Η κ. Κεφαλά διαμαρτυρήθηκε γιατί το κυβερνών κόμμα ασχολείται με τη νύφη της (σ.σ. που έχει καταγγείλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για μη καταβολή δεδουλευμένων και εργασιακό bullying). «Ποιος ασχολήθηκε με τη νύφη σας; Μόνη της τα είπε και άνοιξε το θέμα», της απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος έβαλλε και κατά της Όλγας Γεροβασίλη που δεν του έδωσε τον λόγο, πριν τη διακοπή της Συνεδρίασης.