Σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα- Το ΙΧ χτυπά με ιλιγγιώδη ταχύτητα το ταξί της 58χρονης

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που δείχνει τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στη Βουλά με αποτέλεσμα τον θάνατο μίας 58χρονης οδηγού ταξί.
Το βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε κόβει την ανάσα.
Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα -με θύμα μία 58χρονη οδηγό ταξί- σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της παραλιακής με τη Βάρης – Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται πως ο 24χρονος με ιλιγγιώδη ταχύτητα παραβιάζει κόκκινο σηματοδότη και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το ταξί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 58χρονη οδηγός.
«Ήταν σωστή επαγγελματίας, σωστός άνθρωπος. Ήμασταν σίγουροι ότι δεν είχε κάνει κάποιο λάθος. Εκείνη την ώρα πήγαινε να παραλάβει κόσμο από το αεροδρόμιο. Μερικοί από εμάς έχουμε σωθεί από τύχη, εκείνο το βράδυ η 58χρονη δεν είχε τύχη. Ανυπομονούσε να ζήσει με την κόρη της στη Σουηδία», είπε φίλη του θύματος.
Ο 24χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και προφυλακίστηκε, ενώ του έγιναν και αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
