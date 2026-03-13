Πάτρα: ΙΧ εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες

Αναστάτωση στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση.
Το περιστατικό συνέβη στην κάθοδο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. που κινούνταν στο σημείο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου.
Λίγο μετά την εκτροπή, το όχημα φέρεται να εκδήλωσε μικρή εστία φωτιάς, γεγονός που προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Ο οδηγός, ωστόσο, κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο πριν η κατάσταση επιδεινωθεί.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο της κατάστασης και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ. Τελικά δεν χρειάστηκε η συνδρομή ασθενοφόρου, καθώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.
