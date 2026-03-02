12 Αυγούστου 2026: Όταν η μέρα θα κοπεί στα δύο

Οι περισσότερες εκλείψεις έχουν την κακή συνήθεια να συμβαίνουν πάνω από ωκεανούς ή σε δυσπρόσιτες ερήμους. Στις 12 Αυγούστου του 2026 όμως, η γεωμετρία του ηλιακού συστήματος μάς κάνει τη χάρη.

Το φαινόμενο δεν θα χαθεί στο νερό, θα διασχίσει την Ευρώπη από άκρη σε άκρη, δημιουργώντας μια σπάνια αντίθεση: από τη μία το απόλυτο ψύχος της Ισλανδίας και από την άλλη το ζεστό δειλινό της Ισπανίας.

Ένας ήλιος στα «πάνω» του

Αν περιμένετε εκείνο το ήσυχο, αχνό δαχτυλίδι φωτός που βλέπουμε συνήθως στις φωτογραφίες εκλείψεων, ξανασκεφτείτε το. Το 2026 πέφτει πάνω στο μέγιστο του ηλιακού κύκλου. Ο ήλιος είναι πιο ενεργός από ποτέ, και αυτό φαίνεται: όταν η Σελήνη τον καλύψει, το στέμμα γύρω της θα μοιάζει ακανθώδες, ηλεκτρισμένο. Αν είμαστε τυχεροί, θα διακρίνουμε με γυμνό μάτι κόκκινες φλόγες.

Οι επιστήμονες περιμένουν να παρατηρήσουν γιγαντιαίες ηλιακές προεξοχές -πλάσμα που εκτοξεύεται χιλιάδες χιλιόμετρα στο διάστημα- να εμφανίζονται ως φωτεινά ροζ «μαργαριτάρια» στην περίμετρο της μαύρης σελήνης. Η τελευταία φορά που είδαμε κάτι αντίστοιχο σε συνδυασμό με ολική έκλειψη ήταν το 2001.

Ισλανδία: Το κρύο σκοτάδι

Στα Δυτικά Φιόρδ, το σκηνικό δεν θα είναι ρομαντικό, θα είναι επιβλητικό. Τον Αύγουστο τα puffins έχουν ήδη φύγει από τα Latrabjarg, οπότε η σιωπή πάνω από τους βράχους των 400 μέτρων θα είναι βαριά. Το ακρωτήριο κοιτάζει προς τον Ατλαντικό χωρίς τίποτα μπροστά του μέχρι τη Γροιλανδία, και αυτή η αίσθηση του τέλους του κόσμου θα επιτείνεται καθώς το φως θα υποχωρεί. Τη στιγμή της ολικής φάσης, η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά αρκετών βαθμών μέσα σε λίγα λεπτά. Ο αέρας του Ατλαντικού θα παγώσει απότομα και το σκοτάδι θα έρθει νωρίς το απόγευμα. Ένα σκοτάδι που δεν μοιάζει με νύχτα, αλλά με κάτι άλλο, χωρίς όνομα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει εκλείψεις σε πολλά μέρη του κόσμου λένε ότι η εμπειρία σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη έχει διαφορετική υφή, πιο σκληρή, λιγότερο θεαματική, περισσότερο αληθινή.



