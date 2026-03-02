12 Αυγούστου 2026: Όταν η μέρα θα κοπεί στα δύο

Στις 12 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία θα είναι ορατή στην Αρκτική, την Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
Οι περισσότερες εκλείψεις έχουν την κακή συνήθεια να συμβαίνουν πάνω από ωκεανούς ή σε δυσπρόσιτες ερήμους. Στις 12 Αυγούστου του 2026 όμως, η γεωμετρία του ηλιακού συστήματος μάς κάνει τη χάρη.
Το φαινόμενο δεν θα χαθεί στο νερό, θα διασχίσει την Ευρώπη από άκρη σε άκρη, δημιουργώντας μια σπάνια αντίθεση: από τη μία το απόλυτο ψύχος της Ισλανδίας και από την άλλη το ζεστό δειλινό της Ισπανίας.
Ένας ήλιος στα «πάνω» του
Αν περιμένετε εκείνο το ήσυχο, αχνό δαχτυλίδι φωτός που βλέπουμε συνήθως στις φωτογραφίες εκλείψεων, ξανασκεφτείτε το. Το 2026 πέφτει πάνω στο μέγιστο του ηλιακού κύκλου. Ο ήλιος είναι πιο ενεργός από ποτέ, και αυτό φαίνεται: όταν η Σελήνη τον καλύψει, το στέμμα γύρω της θα μοιάζει ακανθώδες, ηλεκτρισμένο. Αν είμαστε τυχεροί, θα διακρίνουμε με γυμνό μάτι κόκκινες φλόγες.
Οι επιστήμονες περιμένουν να παρατηρήσουν γιγαντιαίες ηλιακές προεξοχές -πλάσμα που εκτοξεύεται χιλιάδες χιλιόμετρα στο διάστημα- να εμφανίζονται ως φωτεινά ροζ «μαργαριτάρια» στην περίμετρο της μαύρης σελήνης. Η τελευταία φορά που είδαμε κάτι αντίστοιχο σε συνδυασμό με ολική έκλειψη ήταν το 2001.
Ισλανδία: Το κρύο σκοτάδι
Στα Δυτικά Φιόρδ, το σκηνικό δεν θα είναι ρομαντικό, θα είναι επιβλητικό. Τον Αύγουστο τα puffins έχουν ήδη φύγει από τα Latrabjarg, οπότε η σιωπή πάνω από τους βράχους των 400 μέτρων θα είναι βαριά. Το ακρωτήριο κοιτάζει προς τον Ατλαντικό χωρίς τίποτα μπροστά του μέχρι τη Γροιλανδία, και αυτή η αίσθηση του τέλους του κόσμου θα επιτείνεται καθώς το φως θα υποχωρεί. Τη στιγμή της ολικής φάσης, η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά αρκετών βαθμών μέσα σε λίγα λεπτά. Ο αέρας του Ατλαντικού θα παγώσει απότομα και το σκοτάδι θα έρθει νωρίς το απόγευμα. Ένα σκοτάδι που δεν μοιάζει με νύχτα, αλλά με κάτι άλλο, χωρίς όνομα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει εκλείψεις σε πολλά μέρη του κόσμου λένε ότι η εμπειρία σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη έχει διαφορετική υφή, πιο σκληρή, λιγότερο θεαματική, περισσότερο αληθινή.
Η ολική έκλειψη της 12ης Αυγούστου 2026 θα διασχίσει την Αρκτική, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Photo: nationaleclipse.com
Ισπανία: Η ψευδαίσθηση του ορίζοντα
Χιλιάδες χιλιόμετρα νοτιότερα, η εμπειρία αλλάζει τελείως. Στη Σαραγόσα και το Μπούργος δεν μιλάμε για μεσημεριανή έκλειψη, αλλά για έκλειψη ηλιοβασιλέματος. Ο ήλιος θα βρίσκεται ελάχιστα πάνω από τον ορίζοντα, και εδώ λειτουργεί το «κόλπο» του μυαλού: όπως το φεγγάρι δείχνει τεράστιο όταν είναι χαμηλά, έτσι και ο μαύρος ήλιος θα μοιάζει γιγαντιαίος δίπλα σε καμπαναριά και στέγες. Φανταστείτε το κάστρο του Peñafiel ή τις μεταλλικές καμπύλες του οινοποιείου Marqués de Riscal στη Rioja καθώς το φως χάνεται. Ο ουρανός δεν θα σκοτεινιάσει ομοιόμορφα, θα πάρει εκείνες τις παράξενες μεταλλικές αποχρώσεις του βαθύ μωβ και του πορτοκαλί, σαν ένα λυκόφως που πάγωσε στον χρόνο.
Στις Βαλεαρίδες, λίγο πριν ο ήλιος χαθεί στη θάλασσα, για τους πολύ παρατηρητικούς ίσως εμφανιστεί η περίφημη «Πράσινη Λάμψη», το σμαραγδένιο φως που κρατάει κλάσματα του δευτερολέπτου και που λίγοι το έχουν δει. Στις πλατείες η συνήθης βαβούρα θα δώσει τη θέση της σε μια απόκοσμη σιωπή. Τα πουλιά θα σταματήσουν να κελαηδούν. Και μετά, σε λίγα δευτερόλεπτα, ο κόσμος θα ξαναρχίσει.
Δύο άκρα της Ευρώπης, δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες, το ίδιο δέος.
πηγη Newmoney
