Η νεκρή έγκυος στον Κολωνό έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες -Είχε πει σε φίλους της πως τη χτύπησε ο σύντροφός της

Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.

Ο άνδρας επιμένει πως πρόκειται για δυστύχημα, ωστόσο τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα στο κεφάλι και στην πλάτη μαρτυρούν, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, πως πιθανόν κάτι άλλο συνέβη.

Σύμφωνα με το STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος περίπου τεσσάρων μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον αδερφό και τον πατέρα του 38χρονου προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή θα γίνει αύριο το πρωί ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του άνδρα.