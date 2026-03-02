Η νεκρή έγκυος στον Κολωνό έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες -Είχε πει σε φίλους της πως τη χτύπησε ο σύντροφός της

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον αδερφό και τον πατέρα του 38χρονου που συνελήφθη προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία
Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.
Ο άνδρας επιμένει πως πρόκειται για δυστύχημα, ωστόσο τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα στο κεφάλι και στην πλάτη μαρτυρούν, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, πως πιθανόν κάτι άλλο συνέβη.
Σύμφωνα με το STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος περίπου τεσσάρων μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.
Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον αδερφό και τον πατέρα του 38χρονου προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή θα γίνει αύριο το πρωί ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του άνδρα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.
«Ψόφα σαν το σκυλί»
Νωρίτερα γειτόνισσα η οποία μίλησε στο protothema.gr «έκαψε» τον σύντροφο της άτυχης εγκύου, αφού περιέγραψε πως η κοπέλα ούρλιαζε πριν ξεψυχήσει ενώ ο δράστης της φώναζε «ψόφα σαν σκυλί».
«Λίγο πριν το συμβάν, υπήρξε έντονος καβγάς μεταξύ τους. Ακούστηκαν τα ουρλιαχτά της γυναίκας κι αυτός να της φωνάζει "ψόφα σαν σκυλί". Σας το λέω κι ανατριχιάζω… Ο καβγάς ξεκίνησε στις 15.00 χτες το μεσημέρι, άκουγαμε τις βρισιές και τις φωνές και υπέθεσα ότι θα ήταν ένας ακόμα τσακωμός μεταξύ τους. Είναι οξύθυμος άνθρωπος , πιο παλιά η αστυνομία ερχόταν τακτικά στο σπίτι. Όταν είδα τα περιπολικά και έμαθα ότι η γυναίκα πέθανε, σοκαρίστηκα. Ακόμα είμαι σοκαρισμένη, η γυναίκα ήταν έγκυος, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Θυμάμαι τα ουρλιαχτά της γυναίκας, βρισιές του και μετά σιωπή …» είπε η γειτόνισσα που άκουσε την άτυχη έγκυο.
Πάτρα: Αντιπολεμικό συλλαλητήριο απόψε έξω από το Εργατικό Κέντρο
«Κόλαση» στη Μέση Ανατολή: Drone χτύπησαν στρατιωτική βάση στην Κύπρο – Βομβαρδισμοί στον Λίβανο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr