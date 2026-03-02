Πάτρα: Εκρήξεις και καπνοί σε φρεάτιο στην οδό Κανάρη - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το σημείο αναδύθηκαν καπνοί
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην οδό Κανάρη, στην Πάτρα, όταν σημειώθηκαν εκρήξεις σε φρεάτιο που βρίσκεται δίπλα από το ζαχαροπλαστείο Λοτσάρης.
Άμεσα οι υπεύθυνοι του χώρου κατέβασαν το γενικό διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι εργαζόμενοι βγήκαν στο πεζοδρόμιο. Επι τόπου έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής και μετά από λίγο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για να επιληφθεί του περιστατικού καθώς όλα έδειχναν ηλεκτρολογικό πρόβλημα.
Χαρακτηριστικά είναι τα ίχνη από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις και τις σχετικές εκρήξεις στο φρεάτιο που μαύρισαν το σημείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το σημείο αναδύθηκαν καπνοί, ενώ οι εκρήξεις έγιναν αισθητές σε κοντινή απόσταση, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν προληπτικά τον χώρο για λόγους ασφαλείας και διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.
