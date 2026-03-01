Σοκαριστικό τροχαίο στα Καλάβρυτα- Νεαρή οδηγός σώθηκε από θαύμα

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στα Καλάβρυτα με μία νεαρή να σώζεται από θαύμα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από το Χιονοδρομικό Κέντρο προς τα Καλάβρυτα, λίγο μετά τη διασταύρωση προς Περιστέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή οδηγός, η οποία επέβαινε μόνη της στο αυτοκίνητο, επιχείρησε να αποφύγει ένα ζώο που βρέθηκε στο οδόστρωμα. Στην προσπάθειά της αυτή προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων για την παροχή βοήθειας. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την εικόνα του κατεστραμμένου οχήματος, η νεαρή δεν έχει τραυματιστεί και για προληπτικούς λόγους μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων για περαιτέρω εξετάσεις.