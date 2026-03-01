Μέση Ανατολή: Επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ντουμπάι

Το πλήρωμα είναι ασφαλές,
Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας δέχτηκε σήμερα (1/3) επίθεση στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι, στον Περσικό Κόλπο.
Πρόκειται για το OCEAN Electra που χτυπήθηκε από drone ή πύραυλο, αναφέρει το ethnos.gr. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, από ελληνικής πλευράς τονίζεται πως το πλήγμα δεν ήταν σοβαρό, ενώ έως τώρα δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές στο πλοίο, που κατευθύνεται προς ασφαλές λιμάνι. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ασφαλείας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του συμβάντος
