Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου για την υποδοχή νεοσυλλέκτων στο ΚΕΤΧ Πάτρας

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου με ανακοίνωσή του "εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για την επαναφορά της βασικής εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στο ΚΕΤΧ Πάτρας και την επαναλειτουργία του στρατοπέδου ως Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) με την παρουσίαση συνολικά 350 νέων στρατεύσιμων της Α ́ ΕΣΣΟ του 2026.

Η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική απόφαση. Αποτελεί έμπρακτη δικαίωση ενός συνεχούς, τεκμηριωμένου και επίμονου αγώνα δεκαπέντε (15) ετών που

έδωσε ο Σύλλογός μας, μαζί με τους εργαζόμενους, ώστε να επιστρέψει η Πάτρα εκεί που ιστορικά ανήκει: στον χάρτη της βασικής εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.



Η επιστροφή των νεοσυλλέκτων στην Πάτρα, για πρώτη φορά μετά την 2η ΕΣΣΟ του 2011, σηματοδοτεί αναβάθμιση της στρατιωτικής και εκπαιδευτικής παρουσίας στη Δυτική

Ελλάδα, ουσιαστική αξιοποίηση μιας κρίσιμης υποδομής του Στρατού Ξηράς και ταυτόχρονα μια σημαντική τόνωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, όπως συμβαίνει διαχρονικά σε

κάθε περίοδο κατάταξης και εκπαίδευσης.



Το ΚΕΤΧ, με τη βαριά ιστορική και λειτουργική παρακαταθήκη του, εισέρχεται σε μια νέα φάση ουσιαστικής αποστολής. Με σύγχρονες προδιαγραφές, αναβαθμισμένες υποδομές και

ξεκάθαρο εκπαιδευτικό ρόλο, το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού επανέρχεται δυναμικά στον

πυρήνα της βασικής εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας ότι η αξιοποίηση δοκιμασμένων και στρατηγικών εγκαταστάσεων αποτελεί επιλογή ευθύνης και προοπτικής.

Ακολουθεί Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου:



«Σήμερα δεν πανηγυρίζουμε απλώς. Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι η επιμονή, η ενότητα και η τεκμηριωμένη διεκδίκηση φέρνουν αποτέλεσμα. Για 15 χρόνια κρατήσαμε το θέμαζωντανό, μιλήσαμε με όλους, εξηγήσαμε, προτείναμε λύσεις, αποδείξαμε τη σκοπιμότητα και την εφικτότητα. Η επαναλειτουργία του ΚΕΤΧ ως ΚΕΝ είναι δικαίωση των εργαζομένων και όφελος για την Εθνική Άμυνα και την κοινωνία».Ο Σύλλογός μας χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία που οδήγησε στη λειτουργική ετοιμότητα του στρατοπέδου και δηλώνει παρών για να στηρίξει τη νέα αυτή σελίδα με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα. Την ίδια στιγμή, τονίζουμε ότι η επαναλειτουργία οφείλει να είναι σταθερή,

διαρκής και ουσιαστική, με επαρκή στελέχωση, συνέχιση των παρεμβάσεων συντήρησης και

εκσυγχρονισμού, καθώς και έμπρακτη μέριμνα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και

εκπαίδευσης των οπλιτών.



Η σημερινή δικαίωση είναι ένα ισχυρό μήνυμα: όταν οι εργαζόμενοι διεκδικούν με συνέπεια, ενότητα και επιχειρήματα, μπορούν να επιτυγχάνουν αποτελέσματα με

πραγματικό αποτύπωμα. Ο αγώνας μας συνεχίζεται, με στόχο ένα ΚΕΤΧ–ΚΕΝ πρότυπο, προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας.