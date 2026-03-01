Ντ. Τραμπ: "Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξοντώθηκαν μονομιάς"

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε μια δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Fox News ότι "48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι" του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν "προχωρά γρήγορα".

"Προχωρά. Προχωρά γρήγορα. Έτσι είναι τα τελευταία 47 χρόνια", δήλωσε στη συνέντευξή του στο Fox News. "Προχωρά γρήγορα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξοντώθηκαν μονομιάς", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με αυτή τη δημοσιογράφο η οποία ανάρτησε τις δηλώσεις του στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Η δημοσιογράφος διευκρινίζει ότι η συνομιλία τους έγινε πριν από την ανακοίνωση των πρώτων αμερικανικών απωλειών στη σύγκρουση: τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).