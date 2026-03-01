ΟΝΝΕΔ Αχαΐας: Υποψήφια πρόεδρος η Πέννυ Κουσουλού

Η Πέννυ Κουσουλού ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την προεδρία της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, με τις εκλογές να πραγματοποιούνται στις 15 Μαρτίου 2026.

"Είναι Χημικός, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών και εργάζεται ως Clinical Research Coordinator στη Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Με ενεργή παρουσία από τα πρώτα της φοιτητικά χρόνια, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες του συλλόγου, εκπροσωπώντας τους φοιτητές με συνέπεια και υπευθυνότητα. Διετέλεσε Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Πόλης την περίοδο 2017–2018, ενισχύοντας την οργανωτική παρουσία της παράταξης.

Από το 2016 είναι ενεργό μέλος της ΟΝΝΕΔ, συμμετέχοντας σε πολιτικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες στην Αχαΐα. Η σταθερή της πορεία επιβεβαιώνεται και από τη συμμετοχή της ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ) στο προηγούμενο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, συμβάλλοντας στον κεντρικό σχεδιασμό και στη διαμόρφωση θέσεων.

Η υποψηφιότητά της αποτελεί φυσική συνέχεια μιας συνεπούς διαδρομής, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και ιδιαίτερα των νέων γυναικών, την ανανέωση της οργανωτικής λειτουργίας και τη δυναμική παρουσία της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας στα τοπικά δρώμενα. Τέλος, όπως δήλωσε και η ίδια «Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την Προεδρία της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, γιατί πιστεύω βαθιά στη δύναμη της νέας γενιάς να διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον της κοινωνία μας. Όραμά μου αποτελεί μια ΟΝΝΕΔ ανοιχτή, σύγχρονη και ουσιαστική, που να δίνει χώρο και φωνή σε κάθε νέο και κάθε νέα της Αχαΐας»", αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας.