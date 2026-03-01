LIVE- Νεκρός ο Αλί Χαμενεΐ -Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Το Ιράν έχει προχωρήσει ήδη σε αντίποινα βομβαρδίζοντας αμερικανικές βάσεις και πόλεις του Ισραήλ, το οποίο παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πολλές εκρήξεις σημειώνονται στην πρωτεύουσα του Ιράν αλλά και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Ένα από τα πλήγματα κατέστρεψε ολοσχερώς την κατοικία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Τύμπανα πολέμου ηχούν για δεύτερο 24ωρο στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, χτύπημα κατά του Ιράν.

Το IRNA συμπληρώνει ότι σκοτώθηκαν και άλλοι ανώτατοι διοικητές των ενόπλων δυνάμεων και ότι τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το Ιράν έχει επίσης επιβεβαιώσει τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του συμβούλου ασφαλείας του Αλί Σαμχανί, καθώς και του αρχηγού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Μοχαμάντ Πακπούρ.

09:05 Ιράκ: Τριήμερο πένθος για την δολοφονία του Χαμενεΐ Η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε τριήμερο δημόσιο πένθος για τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

09:09 Ιράν: Σκοτώθηκε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, Αμπντούλ Ραχίμ Μουσαβί, καθώς και ο υπουργός Αμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο.

09:11 Ντουμπάι: Δύο τραυματίες μετά από επίθεση με drones Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές του Ντουμπάι, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα drones κατά τη διάρκεια επίθεσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι Αρχές επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε βιομηχανική ζώνη, μετά από πτώση συντριμμιών από αναχαιτισμένο πύραυλο.

Πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού συνέχιζαν να υψώνονται από την περιοχή του λιμανιού Jebel Ali, όπου μία από τις αποβάθρες έπιασε φωτιά νωρίτερα την Κυριακή λόγω συντριμμιών από αεροπορική αναχαίτιση ενός πυραύλου.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το εμβληματικό ξενοδοχείο Burj Al Arab και το πολυτελές τεχνητό νησί Palm Jumeirah υπέστησαν ζημιές.

09:20 Νέες εκρήξεις σε Ντουμπάι και Ντόχα Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ακούγονται δυνατές εκρήξεις στο Ντουμπάι και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του.

Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι η διαδήλωση στο σημείο οργανώθηκε με αφορμή τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

09:37 Πακιστάν: Ατομα αποπειράθηκαν να εισβάλουν στο προξενείο των ΗΠΑ Βίντεο, τα οποία επαληθεύτηκαν από την ομάδα επαλήθευσης γεγονότων Sanad του Al Jazeera, δείχνουν άτομα να βάζουν φωτιά και να σπάνε τα παράθυρα της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην πόλη Καράτσι του Πακιστάν.

09:46 Ιρανικά ΜΜΕ: Ορίστηκε νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ο Αχμάντ Βαχίντι ορίστηκε νέος αρχηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Hamshahri.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομαν αυτή την ώρα σημειώνεται επίθεση στο εμπορικό λιμάνι Duqm της χώρας.

09:49 Ομαν: Η πρεσβεία των ΗΠΑ ζητά από το προσωπικό να βρει καταφύγιο Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν κάλεσε το προσωπικό και όλους τους Αμερικανούς πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω συμβάντος έξω από την πρωτεύουσα Μουσκάτ.

08:26 «Αποδόθηκε δικαιοσύνη», λέει ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Κατς μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Ισραελ Κατς, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι «αποδόθηκε δικαιοσύνη».

«Ο Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε (...) όπως και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ιρανικού τρομοκρατικού φρουρίου», έγραψε ο Κατς σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη μια συντριπτική ήττα», πρόσθεσε.

08:14 Νεκροί κορυφαίοι αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης

Στο Ιράν επιβεβαιώθηκαν σήμερα οι θάνατοι του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του Μοχαμάντ Πακπούρ, καθώς και του Αλί Σαμχανί, κορυφαίου συμβούλου του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου άμυνας.

Ο Μοχαμάντ Πακπούρ, που είχε αναλάβει την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιούνιο, μετά τον θάνατο του προκατόχου του κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών, και ο Αλί Σαμχανί, κορυφαίος αξιωματούχος για ζητήματα ασφαλείας στη χώρα, έπεσαν «μάρτυρες» χθες Σάββατο, κατά τη διάρκεια των μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας.

08:09 Πού βρίσκονται οι σημαντικότερες βάσεις του στρατού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αποτελούν στόχο μετά την επίθεση που δέχθηκε χθες Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και ήδη έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον τους.

Ακολουθεί ένας κατάλογος με τις σημαντικότερες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Μπαχρέιν

Στο μικρό βασίλειο του Κόλπου βρίσκεται μια σημαντική ναυτική βάση των ΗΠΑ, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος. Σε αυτό το λιμάνι σε βαθιά νερά ελλιμενίζονται τα μεγαλύτερα αμερικανικά πλοία, όπως τα αεροπλανοφόρα. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποίει τη βάση αυτή από το 1948.

Κατάρ

Εκει βρίσκεται η βάση αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή. Εκεί βρίσκονται πολλά κέντρα διοίκησης της Centcom – του μικτού διοικητηρίου του αμερικανικού στρατού που είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις του σε μια περιοχή η οποία εκτείνεται από την Αίγυπτο στα ανατολικά ως το Καζακστάν στα δυτικά.

Επίσης η βάση αυτή φιλοξενεί μαχητικά αεροσκάφη και μέσα εναέριας μεταφοράς και ανεφοδιασμού εν πτήσει όπως και μονάδες πληροφοριών και σταθμεύουν περίπου 10.000 αμερικανικά στρατεύματα.

Κουβέιτ

Στη χώρα βρίσκονται πολλές αμερικανικές βάσεις, μεταξύ των οποίων το στρατόπεδο Αριφζάν, όπου στεγάζεται η προωθημένη έδρα του στρατού ξηράς της Centcom, αλλά και η αεροπορική βάση Αλι αλ Σάλεμ, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράκ.

Εξάλλου το στρατόπεδο Μπέρινγκ δημιουργήθηκε το 2003 στη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ και αποτελεί βάση για τις μονάδες του αμερικανικού στρατού που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεροπορική βάση αλ Ντάφρα, που βρίσκεται νότια του Αμπού Ντάμπι, είναι κρίσιμης σημασίας για την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Επίσης το λιμάνι Τζέμπελ Αλι στο Ντουμπάι, αν και δεν είναι επισήμως αμερικανική βάση, είναι το μεγαλύτερο που υποδέχεται πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Αιν αλ Ασαντ, στη δυτική επαρχία Ανμπαρ, υποστηρίζοντας τις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις και συνεισφέροντας στις αποστολές του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το 2020 η βάση αυτή έγινε στόχος πληγμάτων του Ιράν σε αντίποινα για τον φόνο του Ιρανού στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμανί σε αμερικανική επίθεση.

Επίσης στην αεροπορική βάση της Αρμπίλ, που βρίσκεται στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού του οποίου ηγούνται κατά των τζιχαντιστών.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα, που ήταν 2.321 το 2024 σύμφωνα επιστολή του Λευκού Οίκου, ενεργούν σε συντονισμό με τη σαουδαραβική κυβέρνηση

Κάποια στρατεύματα σταθμεύουν περίπου 60 χλμ. νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν.

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Μουγουαφάκ αλ Σάλτι βρίσκεται στην Αζράκ, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμάν.

Συρία

Οι ΗΠΑ διατηρούν εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία σε σειρά εγκαταστάσεων στη Συρία, στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Τα στρατεύματα αυτά όμως αποσύρονται από τη χώρα, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν μήνα, όπως δήλωσαν πρόσφατα πολλές πηγές στο AFP.

07:52 «Η χώρα ήταν προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν

Το Ιράν είχε προετοιμαστεί "για όλα τα σενάρια", περιλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

"Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτές τις στιγμές και είχαμε εξετάσει όλα τα σενάρια", δήλωσε ο Γαλιμπάφ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου "πέρασαν τις κόκκινες γραμμές μας" και "θα υποστούν τις συνέπειες".

07:41 Προειδοποιήσεις Τραμπ

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί ποτέ», δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που η χώρα της Μέσης Ανατολής προχωρήσει σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα.

«Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε πολύ σκληρά πλήγματα, σκληρότερα από ποτέ», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Πρόσθεσε επίσης: «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ. ΔΙΟΤΙ, ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΞΟΥΜΕ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΔΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ».

07:35 Εκρήξεις σε Ντουμπάι, Ντόχα και Μανάμα

Στο μεταξύ πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και χθες ήδη έπληξε στόχους σε απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.

07:34 Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση σε απάντηση στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε τη ζωή, μεταξύ άλλων, και στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

"Είκοσι επτά" αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, όπως και το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού και ένα συγκρότημα της αμυντικής βιομηχανίας στο Τελ Αβίβ είναι μεταξύ των στόχων, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.

07:29 Η στιγμή ανακοίνωσης του θανάτου Χαμενεΐ

Διαβάζοντας ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, τα κρατικά τηλεοπτικά μέσα της χώρας επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Ακολουθεί η στιγμή κατά την οποία ανακοινώθηκε ο θάνατος του Χαμενεΐ, με την ανακοίνωση να αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Ο Ηγέτης και Ιμάμης των Μουσουλμάνων, Αυτού Εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, στον δρόμο της διαφύλαξης και ανύψωσης του ιερού θεσμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Υπέρτατο Ουράνιο Βασίλειο», σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.